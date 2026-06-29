深圳一家五口患疥瘡誤當濕疹　醫生指傳染性極強：夜間劇癢即求醫

深圳的吳女士一家五口自五一假期後相繼出現四肢紅疹、奇癢難耐的症狀，夜間尤其嚴重。吳女士最初誤以為是濕疹，反覆用藥一個多月未癒，最終到深圳市皮膚病醫院求診，確診為具高度傳染性的疥瘡。醫生指出，疥瘡由疥蟎感染引起，體弱人士更易中招，醫生呼籲若夜間皮膚劇癢應及早求醫，以免延誤治療並傳染他人。



深圳一家五口染疥瘡誤當濕疹

據內媒《第一現場》及《深圳大事件》報道，吳女士的小兒子五一假期從老家返深圳後，四肢開始出現紅疹及瘙癢，持續用藥一個多月未見好轉。隨後吳女士與丈夫亦相繼出現類似症狀，夜間尤其嚴重，影響睡眠。

吳女士的小兒子五一假期從老家返深後，四肢開始出現紅疹及瘙癢。（第一現場）

深圳市皮膚病醫院過敏診療中心主治醫師林秀球接診後，經詳細檢查確認吳女士及家人感染的是疥瘡，而非過敏或濕疹。林醫生解釋，疥瘡由疥蟎寄生於皮膚角質層內引起，具高度傳染性，任何人都有機會感染，體質虛弱者風險更高。

疥蟎、卵和糞球。（深圳大事件）

疥瘡好發於皮膚薄嫩處，如手指縫、手腕、腋下、腹部、大腿內側等部位，頭面部少見；特徵為小丘疹、小水皰、獨特的線狀細小皮膚隧道，且傳染性極強，多為群居傳染。由於症狀與濕疹相似，不少患者初期誤以為是過敏，自行進行抗過敏治療，往往導致病情拖延數周甚至數月，延誤適當治療。

疥瘡好發於皮膚薄嫩處，如手指縫、手腕、腋下、腹部、大腿內側等部位，圖為疥瘡患者皮膚鏡圖像。（深圳大事件）

疥瘡具有強感染性 夜間奇癢需即時求醫

林秀球強調，疥瘡具有強感染性，如吳女士一家最初僅是一個孩子在學校住校時感染了疥瘡，慢慢傳染了其他家人，近期，深圳市皮膚病醫院已接診多宗疥瘡感染病例。

林秀球介紹，人體接觸疥蟲後，可能在幾天甚至兩周後發病，防護難度較大，如果自己或家人反覆出現紅疹，夜間瘙癢加重，且共同居住或接觸密切的親友也出現類似症狀，應警惕感染疥瘡，及時尋求專業醫生幫助。

人體接觸疥蟲後，可能在幾天甚至兩周後發病。圖為疥瘡患者皮膚鏡圖像。（深圳大事件）

衣物煮沸暴曬消毒 密切接觸者須同步治療

林醫生提醒，疥蟎離開人體後仍可存活二至三天，因此患者的衣物、床單、被褥、毛巾及枕套等必須徹底消毒。其中，以開水煮沸十分鐘以上，有效殺死疥蟎及蟲卵，而無法煮沸的物品可在陽光下暴曬四至六小時，或以熱烘乾機處理。此外，暫時無法清洗的物品，可密封於膠袋中存放七十二小時以上，待疥蟎餓死後再處理。

此外，感染疥瘡的患者應即時隔離，治療期間不與他人共用床鋪、衣物及毛巾等個人物品。醫生強調，家庭成員、室友及密切接觸者即使未出現症狀，亦須同步接受治療，避免交叉感染及復發。