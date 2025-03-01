兒童易感染！廣東錄2328宗猩紅熱　全身紅疹、舌頭呈「草莓樣」

隨着多地開學，猩紅熱疫情頻繁出現。廣東省疾病預防控制局表示，全省1月累計錄得猩紅熱2328宗。



深圳一名兒童因感染猩紅熱，不得不請假十天。（網上圖片）

有兒童感染猩紅熱後十天仍不退燒。（網上圖片）

綜合內媒報道，不少廣東的家長都表示自家孩子中招猩紅熱，當中深圳一名兒童因感染猩紅熱，不得不請假十天。

那麼，猩紅熱是什麽？又是如何傳播的？猩紅熱是由A組溶血性鏈球菌引起的急性呼吸道傳染病，該病患者是主要的傳染源。傳播途徑包括飛沫傳播、被污染用具傳播，2至10歲兒童容易感染。

猩紅熱早期徵狀不典型，主要是發燒和喉嚨痛，發燒2至3天後，會出現以下典型表現，一是全身彌漫性針尖大小皮疹，壓之褪色，輕微癢感，兒童發熱後24小時內開始發疹，從耳後、頸部，然後迅速蔓延至軀幹和四肢；典型的皮疹為在皮膚上均勻分布，壓之褪色，伴有癢感，消退後皮膚會脫屑。

感染猩紅熱，舌頭可能出現「草莓樣」或「楊梅樣」。（網上圖片）

感染猩紅熱會出現全身彌漫性針尖大小皮疹。（網上圖片）

二是「草莓舌」，即是舌頭出現「草莓樣」或「楊梅樣」，扁桃體或出現發炎、充血或者是膿性滲出現象。三是面色潮紅，口周蒼白。雖然猩紅熱大部分徵狀較輕，但也有小部分可引起心臟、腎臟和關節損害。

而在治療過程中，不可因為癥狀好轉，就隨意停藥，療程不足非常容易覆發；家庭其他成員若出現咽喉不適，亦最好一併治療，以免兒童康復後，又被咽喉攜帶細菌的成年人感染。

預防方面，應注意個人衛生，勤洗手；保持室內通風；避免接觸猩紅熱患者；4. 加強鍛煉，增強免疫力。