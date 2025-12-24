安徽4歲女童生紅疹就醫確診梅毒　揭祖母「用嘴餵食」間接傳染

安徽一名4歲女童，因全身出現紅疹就醫，最終確診後天性梅毒，且病程已到二期。原來是女童的祖母身患梅毒，卻常用嘴餵食孫女，碰巧祖母牙齦出血，女童口腔內又有破口，病毒便通過唾液間接傳染。



4歲女童為何確診梅毒

據內媒《紅星新聞》消息，安徽的一名4歲女童，全身出現了不痛不癢的紅疹子，當地醫院初步診斷為過敏。但用了一段時間抗過敏藥物後，紅疹子反而持續增多。

祖母用嘴餵飯容易傳播疾病。（示意圖/視覺中國）

轉到上級醫院檢查後，醫生發現女童手腳心的紅疹子形態特殊，特別像二期梅毒疹。經過相關檢查確認，女孩被確診為後天性梅毒。經排查，傳染源最終鎖定女孩祖母。

祖母自身患有梅毒，但未進行過系統的治療，還經常用嘴餵食女童。其實，梅毒通過唾液傳播的概率極低，碰巧祖母牙齦出血，女童口腔內又有破口，病毒便通過唾液間接傳染。

梅毒有什麼傳播途徑？

中國疾控艾防中心公眾號曾發文科普，梅毒是一種叫梅毒螺旋體的細菌引起的傳染病，它主要通過性接觸傳播 ，也可以通過母嬰和血液傳播。

性接觸是最常見的傳播方式，佔了90%以上；母嬰傳播則是指如果孕婦感染梅毒，沒有及時治療，胎兒很可能也會被傳染；血液傳播是指共用未經消毒的注射器、輸注受污染的血液等。

鄭州人民醫院皮膚科主任李天舉解釋，還要注意「間接接觸傳播」，如感染者與他人共用餐具、用嘴餵飯、親吻等，若雙方均存在口腔黏膜破損，病毒可能通過唾液傳播。

全身會出現不痛不癢的紅疹。（示意圖/視覺中國）

還會有一種「特殊傳播途徑」：人們有時會因接觸到梅毒患者的潰瘍而受到感染。但這種細菌不能在人體外長時間存活，因此健康人通常不會因為碰觸梅毒患者接觸過的物體（如馬桶座圈和門把手）而受到感染。

感染梅毒有什麼特徵？ 該如何預防和治療？

李天舉指出，梅毒依病程可分為一期、二期與三期，其中一期與二期具有高度傳染性，但症狀容易被誤認為過敏或皮膚病，導致延誤治療。一期梅毒多在感染後3至4週出現不痛的潰瘍，常見在病毒接觸過有破損的地方，如生殖器、口腔、手上，附近的淋巴結會腫脹。

二期（在潰瘍出現後6至12週）則會出現全身性紅疹、低燒、疲倦、黏膜斑、水泡甚至掉髮；若未及時治療，進入三期後，病毒可能侵入全身器官，造成心血管疾病、骨骼及神經系統損傷，嚴重時恐危及生命。

嘴對嘴的親吻可能會傳染疾病。（示意圖/視覺中國）

醫師強調，梅毒其實是「可防、可治」的疾病。成人應避免不安全性行為，定期進行性病篩檢，不共用可能接觸血液的物品。照顧幼童時，應避免用嘴餵食、試溫度或親吻孩子口腔與臉部，兒童餐具應單獨使用並定期消毒。

若家中有人確診梅毒，應立即接受治療，並減少與幼童的密切接觸。此外，孕婦應於孕前及孕期進行梅毒篩檢，若不幸確診，須依醫囑規範治療，以降低母嬰傳播風險。