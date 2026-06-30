內地電單車爆低俗營銷　絲襪女高跟鞋搭車頭　網民怒轟物化女性

內地品牌綠源電單車陷入低俗營銷風波，近日有多位內地網民舉報，名為「綠源電動車旗艦店」的官方帳號發佈「擦邊」影片。品牌女模特兒穿着緊身超短裙、黑色絲襪及高跟鞋，將雙腳高高搭在電動車的車頭上。不少網民指，女模特擺出這類大尺度、具強烈性暗示的不雅動作，完全脫離電單車本身的宣傳需求。



內地網民舉報「綠源電動車旗艦店」官方帳號發佈「擦邊」影片。（抖音@綠源電動車旗艦店）

內地網民舉報「綠源電動車旗艦店」官方帳號發佈「擦邊」影片。（抖音@綠源電動車旗艦店）

內地網民舉報「綠源電動車旗艦店」官方帳號發佈「擦邊」影片。（抖音@綠源電動車旗艦店）

內地網民舉報「綠源電動車旗艦店」官方帳號發佈「擦邊」影片。（抖音@綠源電動車旗艦店）

據《荔枝新聞》報道，在該官方帳號一條名為「午休教程」的影片中，一名女模特身穿白色緊身衣，下半身則穿着緊身超短裙、黑色絲襪及高跟鞋，身姿妖嬈配合魔幻歌曲「屁股坐於座椅前端，雙腳搭在車把上」展示電單車。目前影片已被刪除。

該帳號除了這條「午休教程」影片，還有多條疑似「擦邊」影片，女模特大多身穿超短裙、性感絲襪和高跟鞋，擺出一些不雅動作。有網民怒批這類型風格宣傳是在物化女性，完全脫離電單車本身的宣傳需求。

該帳號還有多條疑似「擦邊」影片。（荔枝新聞）

該帳號還有多條疑似「擦邊」影片。（荔枝新聞）

據了解，該帳號簡介自稱「愛玩梗的不正經官方」，該帳號的經營方與品牌總部「浙江綠源信息科技有限公司」一致。

影片引發爭議後，品牌線上客服表示向公衆道歉，同時也稱已收集網民投訴並轉交內部相關部門核查。惟浙江綠源信息科技有限公司接到媒體聞訊時，則稱「打錯了」後便緊急掛斷電話。