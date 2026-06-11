美女網紅廣西銀灘拒坐水上電單車　遭兩男圍堵漲潮海邊拍片自救

近日，擁有91.2萬粉絲的女博主發佈影片稱，在廣西北海銀灘景區遊玩時，因拒絕水上電單車項目推銷，被兩名男子圍堵在正在漲潮的海岸邊，身後就是海水退無可退，最終依靠拍攝影片震懾對方才得以脫身。



擁有91.2萬粉絲的女博主發佈影片稱，在廣西北海銀灘景區遊玩時，因拒絕水上電單車項目推銷，被兩名男子圍堵在正在漲潮的海岸邊。（抖音截圖）

因拒絕水上電單車項目推銷，該博主被兩名男子圍堵在正在漲潮的海岸邊。（影片截圖）

據《極目新聞》報道，涉事女博主為網絡紅人「阿寧Jessica」，其在抖音等平台主打旅行生活內容，擁有91.2萬粉絲。6月8日，該博主發佈影片稱，光天化日之下在北海銀灘，她拒絕了兩名身穿救生衣男子的水上遊樂項目推銷後，竟被兩名男子堵在漲潮的海岸邊。

影片顯示，一名身穿橙黑救生衣男子站在女博主身側，藍黑救生衣男子在正前方，而女博主身後就是正在漲潮的大海，海水已經漫到腳邊。 發現女博主正在拍攝取證後，一男子指着手機勒令刪除影片。

該博主稱，身後就是海水退無可退，即便平時有健身習慣，一對二的局面依舊讓人心裏發怵，全程緊繃十分害怕。多虧錄下影片震懾住對方，最後有驚無險順利脫身。

當地通報：嚴肅處罰，停業整頓

10日，北海當地有關部門工作人員稱，事發於6月3日，此事件為攬客服務不規範引發的爭議。為嚴肅整治旅遊經營亂象，杜絕此類問題再次發生，當地鎮政府已對涉事從業人員進行約談警示，並對涉事經營主體作出停業整頓處理。

北海銀灘的水上電單車項目。（廣西日報）

公開資料顯示，北海銀灘位於廣西北海市，被譽為「天下第一灘」，以「灘長平、沙細白、水溫淨、浪柔軟、無鯊魚、氣清新」六大特色聞名。