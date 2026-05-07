湖南街頭電單車飛車黨肇禍　長者在斑馬線上被撞飛2死1傷

5月4日晚上8時40分許，湖南岳陽市金鶚山公園附近的斑馬線上，一輛快速經過的電單車將3名行人撞倒，致2死1傷，肇事司機也受傷住院。死者家屬稱，當時現場有7輛電單車正在集體飆車，事發後至今沒有見到肇事者的家屬。電單車司機汪某則因涉嫌犯罪已被公安刑事拘留。



飛車黨隧道衝出殘暴撞人 受害者被撞凌空彈起頭着地

綜合《紅星新聞》、《封面新聞》報道，事故中去世的兩人為一名58歲的女子和一名58歲的男子，傷者為一名62歲的女子。另外26歲的騎車撞人肇事者也受傷。

其中一名受害者的女兒姚女士稱，4日晚8時40分許，她父母和好友在金鶚山公園附近散步，四人經斑馬線過馬路時，突然一輛電單車從隧道出來，速度極快。

湖南岳陽市金鶚山公園附近的斑馬線上，一輛快速經過的摩托車將3名行人撞倒，致2死1傷。（紅星新聞）

姚女士指，一行人當時等了一下，以為就只有一輛電單車，但第一輛衝過去後，他們正準備前行，第二輛衝出來直接將他們撞倒在地。

姚女士說，當時兩人被撞飛時頭朝地，雙腿全都骨折，不幸去世，而她的母親至今仍在ICU，全身多處骨折及內臟受損。

姚女士提供的現場影片顯示，有電單車倒在地上，有人躺在地上，也有醫護人員正在急救，還有一人已經被蓋上了醫院的布。

姚女士提供的現場影片顯示，有電單車倒在地上，有人躺在地上，也有醫護人員正在急救，還有一人已經被蓋上了醫院的布。（紅星新聞）

死者家屬怒斥7人組團飆車 肇事司機留醫但家屬玩失蹤

姚女士稱，經他們了解，肇事26歲男司機也受傷住院，雖然住在同一家醫院，但至今沒有見到肇事者的家屬。5日晚，交警部門給受害者家屬進行了事故的初步認定通報，但他們並不完全認可，「他們一共有7輛車在飆車，他們車速到底是多少？希望相關部門從嚴從快處理。」

姚女士提供的現場影片顯示，有機車倒在地上，有人躺在地上，也有醫護人員正在急救，還有一人已經被蓋上了醫院的布。（封面新聞）

目前，岳陽市公安局交警支隊的工作人員表示正在處理此事，電單車司機汪某因涉嫌犯罪已被岳陽市公安機關刑事拘留，其餘同行駕駛人也被依法予以查處，案件正在進一步辦理中。