清華畢業照女童坐首排　網民批不尊重學生　工業工程系急刪合照

清華大學工業工程系2026屆的畢業合照中，一名女童被安排坐在第一排，不少網民質疑此舉不尊重學生。目前，相關畢業照已被刪除。



6月29日，清華大學工業工程系舉辦2026年畢業典禮，全系畢業生、系領導、教職工代表及親友共同參加。

當日，微信公眾號@清華大學工業工程系發布畢業典禮圖文報道。有網民發現，研究生合影及畢業生合影中，一名女童坐在第一排左二位置。據悉，該女童曾在2025屆研究生合影中出現。

清華大學工業工程系2026屆的畢業合照中，一名女童被安排坐在第一排。（微博@簡直笑哭了）

清華大學工業工程系2026屆的畢業合照中，一名女童被安排坐在第一排。（微博@簡直笑哭了）

在社交平台上，不少網民質疑該女童的身份，有人認為無論女童是誰的女兒，與畢業生合影都不合適，還有人認為此舉有損學校形象。不過也有網民認為，若畢業生與女童原本關係良好，非常熟絡，拍照留念也是無可厚非。

內地傳媒報道，清華大學工業工程系辦公室工作人員表示「不太了解」相關情況。該學系及清華大學尚未作出回應。

北京清華大學。（網上圖片）

網民睇法：

確實離譜了，場外你愛怎麼拍怎麼拍，沒必要和學生在一起拍

可以站在旁邊等，反正我的畢業證不希望變成任何小孩的成長記錄冊

畢業照不應被特殊待遇所定義，應保持儀式的莊重與公平

那學生把自己的父母孩子一起帶上拍畢業照，要包容大家一起包容，而不是對特權包容

如果學生們都同意，其實也沒啥，說明大家都喜歡這小女孩

具體還得了解畢業生們的態度吧，畢業生們不高興，撤掉沒問題，但不應是看網友的猜忌，如果小朋友與該班畢業生本有愉快的關係，共度了部分大學時光，留念也無可厚非啊

