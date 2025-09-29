清華大學通報師生做黃牛黨牟利　2教職工被行拘　多名學生受處分

近期，清華大學發生多宗校內人員違規報備、違規載客入校的情況，部分人員參與「黑導」、「黃牛」活動牟利，學校已聯動公安機關，依法依規依紀對相關人員作出處理。

9月29日，清華大學保衛處微信公眾號「平安清華」發布《關於嚴禁違規報備、違規載客入校的警示通報》，公布多宗典型案例。



據通報，有教職工與校外黑導勾連，通過違規報備方式組織團隊入校參觀並非法牟利，涉案金額大，被公安機關依法行政拘留10日。根據學校相關管理規定，經研究決定，對該教職工予以解聘處理。

另一名教職工在網上發布招攬遊客信息，其家屬通過校內有證車輛搭載遊客入校並非法牟利，涉案人數多，其本人及家屬均被公安機關依法行政拘留7日。根據學校相關管理規定，目前已取消其校園車證及家屬入校權限，後續將依規依紀進行處理。

清華大學。（視覺中國）

除了教職工，也有學生向校外人士提供有償報備。據通報，一名學生在匿名交流平台看到預約入校研學的「求助帖」，後聯繫發帖人及自稱研學機構工作人員的非法中介，為20餘名校外人員違規報備入校並牟利。

因預約系統數量限制，該學生還通過該平台招募「下線」，組織其他同學共同為校外人員報備入校並支付報酬。該學生牟利數額大，被公安機關依法予以行政處罰。根據學校相關管理規定，該學生及其他涉事學生均被給予紀律處分，上繳違法所得，並暫停處分期內的報備權限。

清華學堂。（清華大學官網）

另一名學生在大三期間受同學、好友等校外人員請托，為10餘名與本人無直接關聯的校外人員違規報備入校並牟利，後被查處。根據學校相關管理規定，該學生受到警告處分，在處分解除前取消獎學金、榮譽稱號、免試推薦研究生等的申請資格。該學生當年因此無法申請免試推薦研究生。

清華大學提醒，為保障學校正常的教學、科研及生活秩序，師生員工及校內居民嚴禁為他人提供任何形式的有償報備入校；持有校園車證或已報備車輛不得搭載未報備人員入校；禁止任何車輛違規攬客、從事非法營運或有償搭載校外人員入校。學校不向任何機構或個人收取參觀費用。學校將加大巡查和懲處力度，對違規行為「零容忍」，堅持「查實必處、處罰必嚴」。