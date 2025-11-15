誰能在清華大學拿特等獎學金？名單出爐　網民熱議：神仙打架

2025年，清華大學本科生特獎答辯入圍名單公佈，共15名候選人入圍，每個人履歷太過優秀，網民驚呼，「不敢看，小說男女主都不敢這麼寫！」



名單一出，學生信息網絡，讓無數網友直呼「大開眼界」。2025年清華大學面向內地計劃招收本科生3700人，能走進清華園的本來就是萬中取一，各省的學神匯聚一地，而能站上特獎答辯台的，更是尖子生中的「天花板」。

海報普通，內容就不普通。在清華的校道上，可以看到15位候選人的履歷已經排成一排，不少學生正在駐足觀看，欣賞候選人們的優異成績，時不時地還用手機拍照。

不少學生正在駐足觀看。（搜狐新闻）

其中，最突出的當屬來自航天航空學院的陳秀虎，一身軍裝格外耀眼。

陳秀虎同學的個人履歷。（清華大學）

陳秀虎是學業、擔當、文體的三重標杆，擁有清華和空軍航空大學雙學籍，他績點穩居年級2/49，參與的項目成果登上全國實驗流體力學大會的報告席。

在部隊裏的跳傘考核中，曾遭遇了空中複雜風況，主傘未能正常張開，降落速度驟然加快。面對突發特情，他臨危不懼，快速反應，最終安全落地。

來自自動化系的羅長盛，頭頂上抓着一個機械人，也引起了網友們的關注。

羅長盛同學的個人履歷。（清華大學）

他是世界機械人賽事的「冠軍收割機」，更是具身智能領域的探索者。作為清華火神隊隊長，他帶領團隊拿下2025世界人形機械人運動會5v5足球賽、CMG（中央廣播電視總台）世界機械人技能大賽AI足球賽等多項世界冠軍。

就在今年7月，他帶着『端到端踢球』算法，遠赴巴西參加RoboCup。將科研成果融入比賽，戰勝一眾國際強隊，奪得成人組冠軍，實現了火神隊21年來的夢想。」

張抒悅是候選人名單中唯一一個純文科生，她通英、德、日、法、希伯來語五門語言，她坦言：「語言不只是語言，更是AI+時代極具研究價值與潛力的重要領域。」

張抒悅同學的個人履歷。（清華大學）

擔任支教隊長赴甘肅臨夏支教，還參與多項翻譯志願工作。值得注意的是，她在2025年榮獲首都高等學校劍擊錦標賽女子重劍團體季軍，真正做到了「文體兩開花」！

未來的她，期待實現4D人生規劃——勤奮（Diligent）；投入（Devotion）；外交學（Diplomatic Studies）和豐富多元（Diversified）

據官網資料顯示，清華大學本科生特等獎學金自1989年起設立，旨在鼓勵學生在校期間刻苦學習，全面發展。金額為每人15000元人民幣，但並不是所有的人都能獲獎，15名候選人經過答辯角逐，最終只能入圍10人。

在這些履歷裏面，沒有一個人會把計算機二級、英語四六級、普通話水平證書寫到裏面，惹得網友們感嘆：「又是來人間充數的一天」「小說男主都不敢這麼照抄啊」「怎麼不寫四六級，是看不上嗎？」