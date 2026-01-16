最新大學排名　兩中國學府排名超越哈佛　料與特朗普大削經費有關

曾幾何時，在一項根據學術出版物為衡量標準的全球排名中，哈佛大學一度是全球科研產出最為豐碩的研究型大學。然而，這一地位可能正在動搖，美媒如今擔憂，這是美國學術界面臨困境趨勢的最新例證。



當地時間1月15日，《紐約時報》發布的一篇長文報道，關注了由荷蘭萊頓大學科學技術研究中心（CWTS）發布的「萊頓大學排名」，這是一個依照文獻計量指標建立的全球大學排名系統。哈佛大學最近在該排名中跌至第三位，而排名迅速上升的並非其他美國大學，而是中國大學，這些中國大學在強調研究數量和質量的排名中穩步攀升。

2025年「萊頓大學排名」前25名。（截取自 「萊頓大學排名」網站）

報道稱，此次排名變化，正值特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府大幅削減美國高校的研究經費之際，而這些高校嚴重依賴聯邦政府的資金來開展科學研究。報道直言，這種趨勢始於幾年前，美國總統特朗普並非導致美國大學開始衰落的始作俑者，但其政策可能會加速這一趨勢。

英國機構《泰晤士高等教育》的全球事務主管菲爾·巴蒂（Phil Baty）表示：

一場巨大的變革即將到來，高等教育和研究領域的全球主導地位將迎來新的世界秩序。

其他教育界人士和專家則認為，這一轉變不僅對美國大學構成挑戰，對整個美國也是如此。

「這種趨勢有可能持續下去，並可能導致衰落，」巴蒂說：「我非常謹慎地使用『衰落』這個詞。這並非意味着美國大學的水平明顯下降，而是全球競爭加劇，其他國家正在取得更快的進步。」

「不是美國科研產出少，而是中國更驚人」

如果回到本世紀初期，以科研產出（如發表的期刊論文）為基礎的全球大學排名，呈現出的是與現在截然不同的景象。前十名中有七所美國高校，哈佛大學位居第一。當時，只有一所中國高校——浙江大學，能夠躋身前25名。

如今，在「萊頓大學排名」中，浙江大學位居榜首，另有七所中國高校也進入了前十名之中。

與20年前相比，哈佛大學目前的科研產出顯著增加，但其排名仍然下滑至第三位，並且是唯一一所仍接近榜單頂端的美國高校。而在高被引科學論文方面，哈佛大學仍在萊頓大學的排名中位居第一。

《紐約時報》認為，美國頂尖大學面臨的問題並非科研產出下降。

根據萊頓排名的統計數據，六所曾在本世紀前十年位列前十的美國著名高校——密歇根大學、加州大學洛杉磯分校、約翰·霍普金斯大學、華盛頓大學西雅圖分校、賓夕凡尼亞大學和斯坦福大學，現在的研究產出比20年前更多。

報道稱：

但中國高校的研究產出增長速度遠超美國。

CWTS服務總監馬克·內伊塞爾（Mark Neijssel）表示，萊頓排名依據的是收錄在科學引文索引數據庫「Web of Science」中的論文和引用情況，該數據庫涵蓋數以千計的學術期刊，其中許多高度專業化。

在美國，全球大學排名通常沒有引起太多公眾關注。即便如此，一些經驗豐富的學者已經注意到排名所反映的中國研究產出增長，並警告稱，美國正面臨落後的風險。

麻省理工學院前校長拉斐爾·萊夫（Rafael Reif）去年在一檔播客節目中表示：

來自中國的論文數量和質量都非常驚人，正遠遠超過我們在美國所做的事情。

值得一提的是，CWTS還開始發布一項基於另一學術數據庫「OpenAlex」的替代排名。在該排名中，哈佛大學位居第一，但趨勢仍是相同的：其後13所學校中有12所是中國高校。

「中國確實正在大規模建設科研能力。」內伊塞爾補充說，中國科研人員越來越重視在世界範圍內閲讀量和引用率更高的英文期刊上發表論文。

「中國大力投入科研，反觀特朗普政府……」

不僅如此，其他一些側重於科研產出的排名體系，也反映出類似的趨勢，即中國科研機構的排名開始上升。

在土耳其安卡拉中東技術大學訊息學研究所編制的「學術績效大學排名」（University Ranking by Academic Performance）中，哈佛大學位居全球第一，但前十名中只有斯坦福大學這一所其他美國高校，並有四所中國高校在列。另一項排名「自然指數」（Nature Index），哈佛大學被列為第一，緊隨其後的是十所中國大學。

《紐約時報》指出，哈佛大學以及其他美國頂尖大學，還面臨特朗普政府削減科研資助、實施旅行禁令以及反移民打擊行動所帶來的新一輪壓力，這些措施波及了國際留學生和學者。

2025年7月21日，抗議者聚集在麻省波士頓的美國聯邦法院外。哈佛大學的律師周一在聯邦法院辯稱，聯邦政府凍結超過20億美元的撥款和合約是非法的，應該撤銷。（GettyImages）

2025年8月，赴美的國際留學生人數比上一年下降了19%。美媒認為，如果世界上最優秀的人才選擇去其他地方學習和工作，這一趨勢可能進一步損害美國高校的聲譽和排名。

與此同時，中國已向本國高校投入大量資金，並積極採取措施吸引外國研究人員。

多倫多教育諮詢公司高等教育戰略協會（Higher Education Strategy Associates）主席亞歷克斯·厄舍爾（Alex Usher）說：

與20年前相比，中國在高等教育領域擁有了鉅額資金。

《紐約時報》稱，中方實際上已經闡明瞭這些投入背後的原因，認為一個國家的全球實力取決於其科學主導地位。

而反觀特朗普政府，採取的是一種相反的做法，正計劃削減用於美國大學的數十億美元科研撥款。特朗普政府官員辯稱，這些削減旨在消除浪費，並將研究方向從「多元化」等他們認為過於政治化的主題中轉移開來。

對於《紐約時報》的這篇報道，特朗普政府方面也未回應置評請求。白宮發言人莉茲·休斯頓（Liz Huston）此前的說法則是：

在已經放棄擇優原則、自由探究和追求真理的機構中，最好的科學無法蓬勃發展。

在過去的2025年一整年時間中，美國高校的負責人和領導人都警告稱，削減聯邦研究撥款可能會產生災難性影響。

哈佛大學就建立了一個網站，列出因撥款削減而將被迫中斷的各類科學和醫學研究項目。美國大學教授協會及其多名法律盟友提起訴訟，挑戰部分削減措施。該協會主席託德·沃爾夫森（Todd Wolfson）警告稱，削減科研經費將「扼殺下一代科學家的成長」。

在特朗普政府於去年春季切斷數十億美元科研經費後，一名聯邦法官已下令聯邦政府恢復對哈佛大學的撥款。特朗普政府方面仍表示，將限制未來向該校提供的資助。

美媒認為，美國其他的大學聲望和全球地位，同樣岌岌可危。聯邦撥款減少意味着研究項目減少，進而可能導致發表在學術期刊和論文上的研究成果減少，這將影響這些大學在未來排名中的表現。

在一些評價標準不侷限於學術產出的排名體系中，美國頂尖高校的表現似乎要好得多，因為一些排名會考慮學校聲譽、財務狀況以及學生報考意願強烈程度（如錄取率），還有一些甚至將教職員工中諾貝爾獎得主的數量納入考量。

專家表示，這些更廣泛的排名變化速度可能較慢，但仍顯示出，美國在高等教育領域的主導地位正受到侵蝕的跡象。

排名是一種「營銷」，但也關乎大學質量

《紐約時報》報道文章的末尾，也提到了2026年英國《泰晤士高等教育》世界大學排名（於2025年10月9日發布）。這一排名中，牛津大學連續第十年將被評為全球第一，而前五名與去年相同：麻省理工學院位居第二、普林斯頓大學和劍橋大學並列第三，其後的第五名是並列的哈佛大學和斯坦福大學。

在2026年的這一排名中，美國高校佔據了前十名中的七席。但在榜單更靠後的位置，美國高校也正在下滑，有多達62所美國高校的排名低於上一年，而只有19所排名上升。

十年前，中國內地的兩所知名高校——北京大學和清華大學，在《泰晤士高等教育》世界大學排名中分別位列第42位和第47位。如今，這兩所高校已逼近前十：清華大學排名第12位，北京大學排名第13位。此外，中國香港地區有六所大學進入前200名；韓國有四所大學進入前100名。

2026年英國《泰晤士高等教育》世界大學排名，清華大學和北京大學分列第12位和第13位。（《泰晤士高等教育》世界大學排名官網截圖）

報道提到，儘管中國在化學和環境科學等學科表現強勁，但美國和歐洲在普通生物學和醫學科學等領域仍佔據主導地位。

高等教育顧問厄舍爾表示，可能導致哈佛大學研究產出下降的壓力因素，例如聯邦撥款減少和博士項目被削減，不太可能立即反映在排名中。

「如果你關注的是該科研機構在《自然》或《科學》上發表了多少論文，那些成果基於的是四到五年前啟動的研究，」他說：「這存在相當嚴重的時間滯後，我不認為這會在未來幾年產生重大影響。」

賓夕凡尼亞大學教育研究生院高級研究員兼全球事務主任艾倫·魯比（Alan Ruby）介紹稱，大學排名並非什麼新生事物，其歷史最早可追溯至20世紀初。

他表示，學生們經常利用排名來幫助他們決定申請哪些大學，而學者們則將其作為選擇工作和研究地點的參考。一些政府利用排名來分配研究經費，一些僱主則將其視為快速篩選大量初級職位候選人的工具。

魯比說道：

如果你想吸引世界上最優秀的人才，無論是學生、研究人員還是教職員工，你都需要擁有那種『我們是一所高排名院校』的影響力。

喬治城大學卡塔爾多哈校區政府學教授保羅·馬斯格雷夫（Paul Musgrave）表示，排名不僅關乎營銷，更重要的是大學質量本身的重要性。他說，雖然很難在優秀大學與國家實力之間畫出一條直接的因果線，「但另一方面，我們都知道，當德國在20世紀30年代摧毀其大學體系時，這很可能在多方面傷害了他們」。

