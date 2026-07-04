央視曝光黃牛黨買200多部手機「搭牆」演唱會搶飛　狂賺¥1600萬

近日，《央視新聞》曝光了一起黃牛倒賣演唱會門票案件，嫌疑人李某利用自行開發的「外掛」程式代搶門票，並買了200多部手機搭建起「手機牆」，擴大倒賣規模。經查明，李某及其團伙非法獲利逾1600萬元（人民幣，下同）。



200多部手機整齊的掛在架子上，如同一面「手機牆」。（央視新聞）

200多部手機搭「牆」搶票

2024年10月，不少網民抱怨江蘇南京某場熱門演唱會「開票即秒空」，最終只能以高於原價數倍的價格從黃牛手裏買票。江蘇警方調查發現，嫌疑人李某曾為程式開發人員，曾製作過一款「外掛」程式代搶限量版球鞋牟利。

2023年隨著演出市場火熱，有些人找他求助搶演唱會門票，李某為了適配演唱會購票平台，對原先的搶購程式進行了升級，可以跳過演出詳情頁面，直接進入支付頁面，速度遠快於人工手動點擊購票。

外掛程式可以跳過演出詳情頁面，直接進入支付頁面，速度遠快於人工手動點擊購票。（央視新聞）

外掛程式可以跳過演出詳情頁面，直接進入支付頁面，速度遠快於人工手動點擊購票。（央視新聞）

為了擴大規模，李某買了200多部手機，安裝上自己編寫的搶票程式。這些手機被整齊的掛在架子上，如同一面「手機牆」。開票後，幾百部手機在同一時間發出搶票指令，普通用戶還在加載購票頁面的時候，李某的程式已經完成了自動搶票。

200多部手機整齊的掛在架子上，如同一面「手機牆」。（央視新聞）

200多部手機整齊的掛在架子上，如同一面「手機牆」。（央視新聞）

共搶購6萬多張門票 非法獲利1600餘萬

警方調查發現，李某將搶到的門票加價轉賣，一些熱門的演唱會門票甚至會加價上萬元。不僅如此，為了牟取更多暴利，李某還發展代理，形成一張倒賣演出票的犯罪網絡。

為了牟取更多暴利，李某還發展代理，形成一張倒賣演出票的犯罪網絡。（央視新聞）

為了牟取更多暴利，李某還發展代理，形成一張倒賣演出票的犯罪網絡。（央視新聞）

2025年1月，公安機關在江蘇、浙江、湖北、陝西等地將該犯罪團伙成員全部抓獲歸案，並扣押手機、電腦等大量作案工具。經警方審理查明，2023年5月至2024年12月，李某及其團伙通過搶票程式，在票務平台搶購演唱會門票6萬多張，非法獲利1600多萬元。其中，李某個人非法獲利500多萬元。

李某個人非法獲利500多萬元。（央視新聞）

目前，該團伙的15名成員已經全部抓獲歸案。（央視新聞）

目前，該團伙的15名成員已經全部抓獲歸案，除4人仍在進一步偵查外，其餘11人均已進入司法程序。