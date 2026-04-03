倒賣獲利嫌不足　3人組織盜竊上海迪士尼公仔　¥300玩偶¥30賤賣

《中國新聞網》報道，近日上海警方拘捕了專門盜竊迪士尼公仔的犯罪團夥共28名成員，涉事團夥將偷竊的單價300元（人民幣，下同）左右的商品以30元的低價就地或者附近向遊客兜售。初步查明，涉案贓款10餘萬元。



上海迪士尼。（官方微博）

上海迪士尼被盜。（上海警方）

2026年3月初，上海迪士尼樂園的保安負責人報警稱，去年10月以來，發現多名遊客在離開商店時未支付貨款，被發現後便稱「忘記付款」。而涉事人員均為年卡用戶，園區結合失竊商品的種類與數量，認為可能是團隊盜竊，遂報警求助。

經過警方偵查，3月12日凌晨，浦東警方一舉將3個團夥的28名成員全部拘捕。初步查明，涉案贓款10餘萬元。

上海迪士尼。（官方微博）

上海迪士尼。（官方微博）

經審訊，3個團夥的頭目互相熟識，平日長期在園區周邊從事倒賣商品的「營生」，但因正常渠道獲利有限，眼見熱門玩偶價格水漲船高，為謀取更大利益，遂將目光轉向盜取玩偶進行售賣。

3人將團夥竊得的單價300元左右的商品以30元的低價就地或者附近向遊客兜售，以此牟取暴利。目前，28名犯罪嫌疑人均因涉嫌盜竊罪被浦東警方依法採取刑事強制措施，案件正在進一步偵辦中。