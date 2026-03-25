壽司郎內地大熱　深圳店要排隊5句鐘　多地現黃牛黨索價高達300元

日本迴轉壽司品牌「壽司郎」在內地持續引發排隊熱潮，其中在深圳有人排了5個多小時才吃上。多地有食客稱為了吃上限定壽司及不想花時間排隊，唯有找黃牛，因此「黃牛代排隊」現象泛濫，二手交易平台充斥大量代取號服務，有些收費甚至高達300元（人民幣，下同）。



3月24日，壽司郎官方表態，指現場若發現倒賣取號行為，將即時取消排隊資格甚至報警處理。



二手交易平台充斥大量壽司郎的黃牛代取號服務。（南方都市報）

壽司郎人氣火爆。（時代財經）

深圳等5小時才吃上 濟南新店排到下個月

《南方都市報》近日報道，壽司郎在內地擴張速度驚人，每逢新店開張必現人海。一位曾在壽司郎多次用餐的食客稱，「深圳南山的壽司郎新店開業的時候，因為推出了限定壽司和文創，我嘗試找了代排，花了20元。平時自己排隊一般就是在小程序上先取號，去現場拿紙質號後等待叫號。我排隊最久的一次是16時30分左右取號，21時30分以後才吃上」。

還有網民在社交平台訴苦，指早上11時準時搶號，竟已排到249號。還有網民稱，今年2月開業的濟南分店更誇張，預約訂單已排到一個月後。

由於「一號難求」，「黃牛代排隊」成為熱門現象。二手交易平台可看到，廣州、上海、濟南等多個城市均有商家掛出壽司郎「黃牛代排隊」商品鏈接，價格普遍在30元-50元不等，但有價格甚至達到150元-300元。不少賣家聲稱「保證能進，到店後可以馬上入座，而買家只需向賣家發送店名、預計到達時間及用餐人數等信息即可。

據了解，壽司郎排隊取號的流程，需要通過壽司郎官方小程序取號，隨後在線下門店簽到拿紙質號碼牌，再等待現場叫號。而按照黃牛的說法，則是可以忽略掉這套排隊流程，直接到店用餐。

壽司郎出三招防黃牛 嚴重則報警

面對黃牛黨橫行，3月24日壽司郎相關負責人稱，品牌維護公平秩序、防止代賣的立場非常明確，並已實施多項反制措施，包括：領號限制（僅限本人透過應用程式或店內領取紙質號碼牌，截圖分享無效）、次數限制（每位顧客每次用餐僅限取號一次）、報警處理（現場若有倒賣行為，將實時取消排隊資格並報警。

同時負責人亦稱，黃牛手段千變萬化，若採取過度嚴格的驗證，恐影響一般顧客的用餐體驗，目前只能努力在「防惡意倒賣」與「顧客體驗」之間取得平衡。