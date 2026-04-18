內地捐血黑產曝光：中介400元｢收血｣　2000元倒賣捐血證牟利

《上游新聞》報道稱，在內地，無償捐血者可以擁有優先用血的權利，有中介組織他人有償捐血，再倒賣捐血證從中牟利。一張400毫升的獻血證經倒賣，最終售價高達2000元（人民幣，下同）。此外，中介還讓帶病人員服藥獻血、行賄體檢人員，目前執法部門已介入調查。



無需見面 2000元就能買到無償獻血證

據報道，上海市某三甲醫院有人發放「愛心血互助」小卡片，引導家屬通過中介買獻血證。小卡片上一名唐姓女子自稱在上海、江蘇都可以找到無償獻血者，不需要和患者家屬見面，只需要提供醫院地址就可以送貨上門。

上海市某三甲醫院有人發放「愛心血互助」小卡片。（上游新聞）

唐姓女子表示，目前市場行情是400毫升全血的獻血證，到手價格2000元。她還稱：「如果你需要得多可以告訴我，我安排幾個人去血站，一起獻血。」

上千的費用到獻血者手裏僅400 多為外來務工人員

報道稱，蘇中某市的一名楊姓中介直言捐血的價格是「400毫升400元」。楊姓中介發佈的獻血「兼職」信息，標題大多為「愛心互助」「公益活動」。其中，有多條信息提到，提供免費交通、住宿和餐食，到上海獻血。信息還顯示，400毫升的全血價格從400元到600元不等，血小板為350元。

中介發佈的組織獻血「兼職」信息。（上游新聞）

楊姓中介稱，如果獻血者因身體原因不能獻血， 他們會讓其吃藥，「過一小時再去獻血。」獻血時，他們有熟悉的醫生，填表時往表格里塞200元，「醫生看到了就知道怎麼做了。」

中介稱不符合獻血要求獻血需要給工作人員準備200元紅包。（上游新聞）

報道指出，參與無償獻血的「兼職」人員大多是外來務工人員，他們對於無償獻血證的實際用途並不完全知情。

倒賣獻血證觸碰刑事紅線 執法部門介入調查

報道指，倒賣無償獻血證實際上已形成完整產業鏈，甚至上海的中介可以根據患者家屬需要買到武漢、甘肅、河南等多地的無償獻血證。

400ml無償獻血證。（上游新聞）

根據《中華人民共和國獻血法》，無償獻血者及其直系親屬在一定額度內享有免費或優先用血權利。通常獻血者本人可無限量或累計獻血量倍數免費用血，直系親屬（配偶、父母、子女）可等量或一定比例免費，且同等條件下優先用血。

一名三甲醫院工作的醫生稱，在供需矛盾下，為保障血庫中有足夠的急救用血，用無償獻血證換血已經成為常態。一般醫生會要求根據手術用血需求，讓患者家屬組織親朋好友到血站進行義務獻血。該醫生說，在日常操作中，醫院一般不會核實獻血者與患者的關係，這也是催生倒賣無償獻血者的主要原因之一。

一名醫生稱，在供需矛盾下，為保障血庫中有足夠的急救用血，用無償獻血證換血已經成為常態。（中國輸血協會）

對於買賣無償獻血證涉及的違法行為，河南澤槿律師事務所主任付建表示，《獻血法》規定無償獻血的血液必須用於臨床，不得買賣，構成犯罪的，要依法追究刑事責任。黃牛利用病人急需用血的情形，組織他人有償獻血在中間牟利，是組織賣血的違法行為。目前，已有執法部門針對此情況開展調查。