15歲少年全裸暴斃於家中　門上留有血印　警方：死於一氧化碳中毒

6月19日端午節當天，安徽一名剛結束中考的15歲少年房亞（化名），被發現全裸死於家中，屋內滿布濃煙並有起火痕跡。



據悉，事發當晚，死者曾邀約多名同學來家中，而家人回家時卻發現房亞死亡，且家中門窗緊閉並濃煙瀰漫，幾位同學也已離開。7月3日，當地警方通報，經調查後證實死者死於一氧化碳中毒，已排除刑事案件。



15嵗安徽少年赤裸死在家中，家中滿布濃煙並有起火痕跡。（澎湃新聞）

據《澎湃新聞》報道，事發於端午節當天，15歲的安徽淮南少年房亞在家中赤身裸體死亡，原本他已完成中學考試，即將到合肥上學。當晚，他邀請了幾位同學來家中玩，但當家人回家後，卻發現家中門窗緊閉，屋內濃煙瀰漫，房亞全裸倒臥在臥室門口，已無生命跡象。

房亞父親透露，兒子身上有傷痕，門上更留有血手印，他血液中的酒精含量達到130mg/ml，一氧化碳濃度達到70%，警方初步認定不是刑事案件。另外，警察透露，當晚房亞先和一名同學在家中，但之後陸續來了幾個人，屋內共6男1女，大部分是房亞的同學。有鄰居表示，事發當晚曾聽到屋內有數名小孩吃飯吵鬧的聲音。

事後，當地消防部門表示，初步排查已證實屋內並無燃氣泄漏，亦無發生過爆炸。對於房亞的死因，其家人非常不解，希望警方儘快調查清楚。

直到7月3日，淮南市公安局田家庵分局發布正式警情通報，指經公安與消防部門聯合現場勘查調查，最終認定房亞系一氧化碳中毒死亡，事件不涉及刑事成分。