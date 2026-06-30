馬耳他著名「親吻象」坍塌　兩名二十多歲中國遊客被擊中1死1重傷

當地時間6月27日，馬耳他著名天然岩石拱門「親吻象」發生坍塌，導致一名中國男子身亡和一名中國女子重傷。事發約24小時後，該男子遺體被打撈上岸。馬耳他地方法官已就此事故展開調查。



馬耳他著名天然岩石拱門「親吻象」。（Outdoor Explorers Malta Boat Trips）

馬耳他著名天然岩石拱門「親吻象」。（馬耳他時報）

「親吻象」位於科米諾島（Comino），是馬耳他西北部的一個小島，當地深受遊客歡迎。

據《馬耳他時報》（Times of Malta）報道，當地時間6月27日晚上約7時，26歲的中國男子和27歲的中國女子騎水上電單車經過拱門下方時，拱門發生坍塌，兩人被碎石擊中，男子被岩石困在水底。

事故導致中國男子身亡，中國女子則身受重傷被送往醫院救治。據馬耳他民防部發言人表示，救援人員先利用駁船上的吊機移走碎石，隨後潛水員下水將遺體打撈上岸並移交給警方處理。

目擊者提供的現場救援人員照片。（馬耳他時報）

潛水員下水將遺體打撈上岸後，移交給警方處理。（新京報）

據悉，事故發生前不久，一名32歲的美國遊客從拱門跳入水中。該名遊客被路過的船隻救起，無需送醫治療。

在27日的初步搜索階段，警方調取閉路電視幫助確定事故的確切經過和受害者數量。目前，當地法官已針對此事故開展司法調查。