河北夫疑妻出軌持刀毆打　妻開車逃跑夫扒車遭撞死　女子判囚11年

綜合《大象新聞》《新京報》報道，2024年，河北劉先生懷疑妻子曹女士與他人曖昧，爭吵後持刀毆打妻子。曹女士駕車離開時遭丈夫扒車，試圖駕車甩開劉先生時撞上花池，致丈夫死亡。法院一審認定曹女士犯故意殺人罪，判處有期徒刑11年，曹女士決定上訴。6月28日，曹女士父親稱，該案二審維持原判。



二審法院評判，曹某某因自身不當行為引發婚姻家庭矛盾，雙方均不能理智處理，產生衝突。死者對曹某某沒有家暴行為，案發前劉某某對曹某某進行踢拽毆打非嚴重暴力行為，曹某某並無實施正當防衛和緊急避險的必要。



河北女駕車逃家暴撞死丈夫。（大象新聞）

女事主。（新京報）

該案一審判決書顯示，被告人曹某某與被害人劉某某（歿年27歲）系夫妻關係。2024年5月21日1時許，劉某某因懷疑曹某某5月20日晚與女伴王某吃飯時還有其他人參加，在家與曹某某發生了爭吵，後又持刀要求曹某某一起去找王某對質。二人下樓後，劉某某在小區內對曹某某進行威脅、毆打。二人隨後駕車離開前往王某家，凌晨2時47分，二人到達王某家附近。

曹父稱，通過監視器畫面看得很清楚，二人到了王某樓下後，因王某沒接電話，「他就把我女兒拖到車尾部繼續毆打，把她的衣服下身都扒光了，內褲也沒了，打得她都受不了」曹父還稱，劉某某曾威脅如果今天找不到王某就把她殺掉。

河北女駕車逃家暴撞死丈夫。（大象新聞）

判決書顯示，案發前，劉某某手持尖刀對曹某某進行威脅，並多次對曹某某拳打腳踢。凌晨3時9分，曹女士進入駕駛室啟動汽車欲自行離開，劉某某爬上汽車前機蓋，主動將自身安全置於危險之中，劉某某對案件的發生具有過錯。

但曹某某明知劉先生趴在汽車前機蓋的情況下，仍然駕車持續加速，最高時速達123公里，並在途中甩動汽車，意圖將劉先生甩下車，隨後汽車與路口東南角的花池發生碰撞，致使劉先生在交通事故中死亡，應當以故意殺人罪追究其刑事責任。

河北女駕車逃家暴撞死丈夫。（大象新聞）

事發地花池。（新京報）

2025年3月24日，河北石家莊市中級人民法院認定曹女士犯故意殺人罪，判處有期徒刑11年。一審判決後，曹某某選擇了上訴，請求法院依法改判無罪。2026年6月28日晚，曹某某父親稱該案二審維持原判，會繼續申訴。

二審法院評判，曹某某因自身不當行為引發婚姻家庭矛盾，雙方均不能理智處理，產生衝突。法院還評判，被害人劉某某對曹某某沒有家暴行為，案發前劉某某對曹某某進行踢拽毆打非嚴重暴力行為，曹某某並無實施正當防衛和緊急避險的必要。