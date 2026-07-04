8名女旅客裙底藏匿53隻瀕危活龜　裙子寬鬆步伐拘謹被識破｜有片

近日，深圳灣海關連續查獲8名進境由香港進入內地旅客利用人身綁藏、嬰兒車和紙巾包裝袋內藏匿活體龜共53隻。



深圳灣海關連續查獲8名進境旅客利用人身綁藏、嬰兒車和紙巾包裝袋內藏匿活體龜共53隻。（「海關發布」微信公眾號）

深圳灣海關連續查獲8名進境旅客利用人身綁藏、嬰兒車和紙巾包裝袋內藏匿活體龜共53隻。（「海關發布」微信公眾號）

據中國海關官方賬號「海關發布」消息，當日，海關關員在旅檢大廳對進境旅客進行監管，一名女性旅客經過海關監管區域未向海關申報，關員發現該旅客身著寬鬆裙子，步伐拘謹，隨即對其開展攔截查驗。經查驗，發現該旅客腿部綁藏有活體龜。

關員半小時內先後攔截8名女性旅客，均穿著寬大裙子，其中2名旅客同步推行載有嬰兒的嬰兒車。

深圳灣海關連續查獲8名進境旅客利用人身綁藏、嬰兒車和紙巾包裝袋內藏匿活體龜共53隻。（「海關發布」微信公眾號）

深圳灣海關連續查獲8名進境旅客利用人身綁藏、嬰兒車和紙巾包裝袋內藏匿活體龜共53隻。（「海關發布」微信公眾號）

經進一步查驗，海關關員在這8名旅客的大腿部、腰部和胸部查獲綁藏的活體龜33隻，在嬰兒車睡墊夾層和紙巾包裝袋內查獲藏匿的活體龜20隻，活體龜均用黑色絲襪包裹，合計53隻。

後經深圳海關動植物檢驗檢疫技術中心鑑定，該批活體龜為三爪箱龜39隻、麗箱龜9隻以及卡羅萊納箱龜5隻，均被列入《瀕危野生動植物種國際貿易公約》（CITES）附錄Ⅱ。目前，該批活體龜已移交深圳市規劃和自然資源局南山管理局。

深圳灣海關連續查獲8名進境旅客利用人身綁藏、嬰兒車和紙巾包裝袋內藏匿活體龜共53隻。（「海關發布」微信公眾號）

深圳灣海關連續查獲8名進境旅客利用人身綁藏、嬰兒車和紙巾包裝袋內藏匿活體龜共53隻。（「海關發布」微信公眾號）

海關提醒，根據《瀕危野生動植物種國際貿易公約》及《中華人民共和國野生動物保護法》《中華人民共和國瀕危野生動植物進出口管理條例》等規定，除合法持有野生動植物進出口證書外，禁止貿易、攜帶、郵寄瀕危物種及其製品進出境，情節嚴重構成犯罪的將依法追究刑事責任。