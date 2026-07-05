3歲女童肥到35公斤！父母為拍片賺流量狂餵炸雞肥肉　央視批亂象

內地一名年僅3歲、暱稱「佩琪」的女童，曾因被父母餵食搞吃播賺流量，胖到35公斤引發爭議。現隨著官媒《央視》批評「網紅兒童」亂象，傷害未成年人身心健康，再度被點名登上熱搜。



為流量狂餵炸雞肥肉？3歲胖到35公斤

綜合內媒此前報導，佩琪父母以「3歲66斤（33公斤）胖妹」、「食量驚人」等標題發布短片，吸引大量觀看，單支影片播放量最高超過55萬次。隨著女童體型愈發臃腫，來到35公斤，相較同齡女童正常體重15公斤，超出一倍以上，讓不少網友批評家長將孩子當成流量工具，犧牲健康換取關注，有虐童與濫用監護權之嫌。

吃播「佩琪」雖然年僅3歲，但體重至已飆升至35公斤。（微博圖片）

佩琪父母以「3歲66斤（33公斤）胖妹」、「食量驚人」等標題發布短片，吸引大量觀看：

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面對外界質疑，佩琪父母回應，女兒出生時就是4.5斤重的「巨嬰」，並非刻意養胖，承認平時確實會吃較多油炸食物，但否認靠吃播牟利，表示拍片只是分享生活，累計收入僅數百元人民幣，甚至「拍影片賺的還不夠她吃」。由於輿論抨擊聲浪不斷，最終該帳號被短片平台封禁。

針對短片普及，越來越多「網紅兒童」未成年人被推上網絡平台，《央視》節目「法治深壹度」點名批評流量背後，一連串傷害未成年人身心健康的亂象也悄悄滋長。

央視批「網紅兒童」傷害未成年人身心健康

節目指出，一些自媒體帳號發布整蠱未成年人的影片，利用未成年人生吞蟲子、蝸牛、野草等內容博眼球、賺流量；一些帳號發布姐弟互毆、兄妹反目等影片，刻意製造家庭矛盾；還有一些影片將兒童模特包裝成情侶進行炒作，在平台帶貨；還有一些家長為打造吃播網紅，將3歲女兒餵到70斤（35公斤）；部分帳號刻意拍攝未成年人說不符合年齡的話語。這些行為，在《可能影響未成年人身心健康的網絡資訊分類辦法》中都作出詳細且明確的規定。

央視節目批評「網紅兒童」亂象。（央視網截圖）

浙江豐國律師事務所陳松濤律師接受《錢江視頻》採訪指出，父母身為法定監護人，首要責任是保障未成年子女健康成長，若明知長期暴飲暴食將危害幼童健康，仍刻意大量餵食並拍攝影片吸引流量，已涉嫌未善盡監護責任，甚至可能構成濫用監護權。依《中華人民共和國民法典》規定，若監護人嚴重損害未成年人身心健康，法院可依相關單位或近親屬申請，依法撤銷監護資格，並重新指定監護人。

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