雲南深山救助流浪女是擺拍？日薪¥90僱人演戲　消費善意只為帶貨

「你好，你怎麼在這裏呢？我帶你回家好不好……」



今年3月底，多條「在雲南深山救助流浪女」的短片在網絡熱傳，博主發布的所謂「救助場景」牽動人心，很多網民看完就要捐錢捐物，還有的甚至要和博主一起前往救助。然而很快就有網友發現了這些「暖心」短片的破綻，一場虛假擺拍的騙局由此浮出水面。

今年3月底，多條「在雲南深山救助流浪女」的短片在網絡熱傳，博主發布的所謂「救助場景」牽動人心。（截取自央視新聞）

一些細心的網友察覺出這些影片諸多可疑之處：

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「在深山救助流浪女」短片牽動全網，細心網民看出破綻

短片拍攝者自稱在麗江深山偶遇「流浪女子」，完整記錄發現與救助全過程。

畫面裏，「流浪女」頭髮雜亂、衣衫襤褸，蜷縮在木屋角落渾身發抖、眼神躲閃；拍攝者俯身關切詢問傷情來歷，承諾更換被褥、提供食物，言語間滿是「善意」。

畫面裏，「流浪女」頭髮雜亂、衣衫襤褸，蜷縮在木屋角落渾身發抖、眼神躲閃。（央視新聞）

這些短片精準擊中網友的同情心，迅速引發大量關注，同時也引起了麗江警方的注意。民警核查發現，3天內拍攝者通過2個賬號共發布了10餘條相關短片，總播放量近8萬次。

3天內拍攝者通過2個賬號共發布了10餘條相關短片，總播放量近8萬次。（央視新聞）

雲南省麗江市公安局古城分局網安大隊大隊長和曉明介紹，短片傳播開後，網民的愛心被迅速點燃，從最初的擔憂很快轉向如何實施救助、救治，甚至有部分網民提出捐款，表示只要有地址或具體住址，便會馬上把物資寄過來。此外，還有網民表示要趕赴現場，與所謂的博主一同去救助這名「流浪女子」。

就在網民們為「流浪女子」奔走呼籲之際，一些細心的網民察覺出了諸多可疑之處：該女子雖然披頭散髮、衣服破損，但從整體來看她比較整潔、乾淨，周圍也沒有任何垃圾。女子的面部雖被長髮完全遮住，可她露出的手臂及皮膚較為潔淨，這些細節也讓部分網友開始看出了一些端倪。

「流浪女子」面部雖被長髮完全遮住，可她露出的手臂及皮膚較為潔淨。（央視新聞）

每天花90元僱人扮演「流浪女」，三人按照預設劇本擺拍

接到網民舉報後，麗江警方迅速成立專項核查小組，徹底揭開這場所謂「深山救助」的真相，這就是一個劉某等3人按劇本演繹的流量騙局。

通過調查，警方迅速鎖定了所謂「深山救助」的核心人物，來自黑龍江哈爾濱的劉某。經查，該事件並非劉某一人所為，而是多人合謀、分工明確的虛假擺拍。

這些人刻意營造出一種人跡罕至、天寒地凍，且帶有「邊境危險、女子受虐」色彩的氛圍，再配上煽情的音樂和帶有引導性的字幕解說，引導網民進行關注和評論。

麗江警方揭開這場所謂「深山救助」的真相，這就是一個劉某等3人按劇本演繹的流量騙局。（央視新聞）

據警方調查，劉某與阿某某從事短片創作5年，由於粉絲增長緩慢，在發現「賣慘、救助」類短片容易吸粉後，他們合謀策劃此次虛假救助。3月23日，兩人赴麗江選址深山拍攝，以每天90元（人民幣，下同）僱傭楊某某扮演「流浪女」，提前準備假髮、破棉襖等道具，全程按設計好的劇本、台詞、動作擺拍。

雲南省麗江市公安局古城分局祥和派出所民警邱文彬介紹，在楊某某做準備時，劉某特意叮囑她不要化妝，也不要往臉上擦粉。到了現場後，他們先在假髮上放了些枯葉，弄亂後再給楊某某披上；接着在她的手臂上偽造受傷痕跡；在衣着方面，他們還強調不能穿白鞋或乾淨的鞋子，而是穿上破棉襖，用牀單裹住身體，讓她做出瑟瑟發抖的樣子。整個過程，楊某某都是按照劉某等人設計好的劇本來演的▼▼▼

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在劇本中，劉某刻意設定悲情人設，引導網友互動漲粉，最終目的是直播帶貨變現。

雲南省麗江市公安局古城分局祥和派出所民警邱文彬表示，在短片中，劉某扮演一名公司老闆，她的愛人阿某某則扮演老闆助理。拍攝過程中，當劉某正在「救助」流浪女子時，阿某某在一旁勸說：「老闆，別管了，我們回去吧，公司還有一大堆單子等着你簽。」此時，劉某便會回應一句：「救人重要，還是你賺票子重要？」通過這樣的對話設計來展現人設。

邱文彬指出，全程沒有一句是實話，所有情節都是他們提前編排好的。

三人被行拘、賬號被封禁 法律專家：平台若失職可被追責

這場虛假擺拍消費了公眾善意、擾亂了網絡秩序，涉案3人已被依法處罰，警方與法律專家就此發出警示。

經查，3月28日至30日，劉某等3人拍攝發布10餘條虛假救助短片，累計播放量近8萬次，嚴重擾亂網絡空間秩序和社會公共秩序。

依據《中華人民共和國治安管理處罰法》第二十九條第一項之規定，依法對主要的違法嫌疑人阿某某和劉某處以行政拘留五日處罰，對受僱傭前來表演的楊某某，因為其獲利只有90元錢，情節較輕，最終處以行政拘留兩日的處罰。

三人被行拘，賬號被封禁。（央視新聞）

案發後，為遏制虛假訊息繼續傳播、消除不良社會影響，麗江警方第一時間協調平台下架了相關短片，並對涉事的相關賬號依法予以封禁。

此外，雲南省律師協會副會長李春光指出，虛假短片之所以能在短時間內獲得大量播放量，除了其手法具有迷惑性外，平台在內容審核、風險預警、舉報響應等方面的滯後，客觀上也為謠言和虛假訊息的傳播提供了温牀。

他認為，傳播平台負有相應的監管和審核義務，應當針對類似情形建立有效的審核機制，避免此類事件再次發生；若平台存在失職失察，有關部門可依法對其進行處罰。

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