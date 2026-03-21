假擺拍和AI片呃流量　中央網信辦整治亂象　要求影片要做内容標注

近年內地短影片平台淪為「造假重災區」，不少博主為「吸粉」及流量變現，費盡心思虛構劇本、擺拍營銷、甚至用AI生成，導致公眾被誤導。對此，中央網信辦擬指導網站平台規範內容標籤，要求發佈影片要做好内容標注，不准再誤導大眾。



內地網紅「貓一杯」早前因影片造假翻車，全平臺被封號。（網絡圖片）

網信中國（國家互聯網信息辦公室）公眾號21日消息，當前，網站平台關於短影片內容標註的標準和尺度不一，未規範標註一些含有虛構演繹、擺拍營銷、AI生成等內容的短影片，嚴重誤導公眾認知，擾亂社會秩序，污染網絡生態。

對此，中央網信辦擬指導網站平台全面規範短影片內容標註。一是短影片要明確內容標籤種類；二是發佈影片時須加上内容標籤；三是對過往影片進行分批回溯和補充標註。

據統計，近一個月以來，抖音、快手、騰訊、小紅書、嗶哩嗶哩、微博等6家平台，清理虛假擺拍等違規短影片3.7萬餘條，處置違規賬號3400餘個，補充標註短影片60餘萬條，並累計發佈治理公告18期，曝光一大批典型案例。

中央網信辦強調，下一步將在全國統一部署規範短影片內容標註工作，並同步開展巡查取證，若平台或賬號落實不力，將面臨嚴懲及公開曝光。