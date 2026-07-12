深圳95後女生做玩偶修復師為舊公仔「續命」　一單最貴達2800元

你有沒有這樣一個玩偶——它早已褪色、破舊、甚至殘缺，但就是捨不得扔，每晚睡前，你還會摸一摸它。有一群人，專門替你「留住」這份捨不得。他們叫玩偶修復師，這個冷門行當這兩年悄然走熱，相關話題累計閲讀量突破5億，央視也多次報道過。



在深圳，有個95後女生就專門替人修復這些舊物。她叫劉可，管自己叫「阿貝貝修復師」。兩年來，她修了上百個玩偶，從一個人縫縫補補，到如今帶着兩位合夥人開起工作室，她把這門有温度的小眾生意，做得有聲有色。

玩偶修復師，這個冷門行當這兩年悄然走熱，相關話題累計閲讀量突破5億，央視也多次報道過。（第一現場）

別人投簡歷，她修娃娃

兩年前，劉可從校園走出。身邊的同學都在海投簡歷，她卻做了一個家人也不太支持的決定——專門給人修舊玩偶。

兩年前，劉可從校園走出。別人都在投簡歷，她卻選擇專門給人修舊玩偶。（第一現場）

按圖看劉可修復的各種公仔前後對比圖：

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「我本身就是一個特別喜歡手工的人。」劉可說。

一開始她只是在社交平台上分享修復過程，沒想到私信像潮水一樣湧來。訂單從零星變成排期，從一個月幾單變成月接40單左右。最高的一單，她收了2800元（人民幣，下同）。比買新玩偶貴多了，可客戶覺得值。

她修的不是玩偶，是情緒

有人問她：一個破舊玩偶，憑什麼修一次比買個新的還貴？答案藏在每一個寄來的包裹裏。

來找劉可的人，送來的從來不是玩具——是深夜擦拭過的淚水，是陪伴成長的記憶，是數不盡的思念。這些舊玩偶有一個共同的名字：阿貝貝。

來找劉可的人，送來的從來不是玩具——是深夜擦拭過的淚水，是陪伴成長的記憶，是數不盡的思念。（第一現場）

心理學上，「阿貝貝」被稱為「過渡性客體」——兒童在成長過程中，用來替代母親給予自己安慰的物品。對於成年人來說，它承載的是一段回不去的時光。

劉可做的不是「修舊如新」，而是「修舊如舊」——修完後，還是主人記憶中那個舊的樣子。連棉花的手感，都要模擬得一模一樣。

「我修的不是布和棉花」

一隻全禿的玩偶，要一根線一根線把絨毛「種」回去；停產十幾年的布料，可能買四種回來讓客戶挑最像的。

修復師的第一步不是動針線，而是先「聽」——聽那些藏在舊物背後的故事。

修復師的第一步不是動針線，而是先「聽」——聽那些藏在舊物背後的故事。（第一現場）

有客戶寄來一塊已經碎成布條的手帕，說睡覺時必須攥着才能入眠。劉可花了半年時間，一針一線把上百個破洞補好。

「為什麼陪伴十年的玩偶也不扔？」劉可解釋，不少人在成年後面對「阿貝貝」的破損會非常焦慮，玩偶修復師正是拯救這些「阿貝貝」的存在。

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同行線上接單，她偏要開實體店

為了修好這些「阿貝貝」，劉可做了一個同行眼中不太「經濟」的決定——開實體店，組建團隊。

她說：

客戶想看到你這個人，知道他的小孩交給了誰。

代價很直接，曾經她一個人月入過萬，現在三位合夥人加起來一個月也就七八千。但她覺得值：「需求遠遠大於供給，這塊市場還是空白的，我想讓行業更規範。」

劉可把定價、工序標準全公開在社交賬號上，同行開始以她的標準做參考，客戶也有了比對的依據。

「你的小孩回家啦」

目前，劉可平均一個月接40單左右，收費300到500元，最高2800元，至今沒有差評。

她把修復玩偶的核心歸結為兩個字：口碑。

劉可說：

我能給客戶的愛就是時間。你有焦慮，我反覆安撫你，跟你說相信我，我能把它做好。

每次交付修復好的玩偶，她都會說這句話：「你的小孩回家啦。」

你也有一個這樣的「阿貝貝」嗎？如果它壞了，你捨得花上千塊給它「看病」嗎？你怎麼看待「修娃娃」這個職業？歡迎在留言區說出你的故事和看法↓