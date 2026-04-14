95後美女大學畢業回老家養6萬條毒蛇年賺百萬　蛇毒蛇肉都值錢！

近日，據潮新聞報道，廣西桂林「95後」秦女士大學畢業兩年後回村，幫父親一起養蛇，蛇毒賣西醫，蛇肉賣中醫，年入超百萬元（人民幣，下同）。



秦女士告訴記者，家裏共養有5萬多條五步蛇、將近1萬條眼鏡蛇。一條五步蛇每個月可以取兩次蛇毒，一年20次左右共約10克，根據質量好壞，每克蛇毒40元到200元不等；蛇肉一條兩三百元，大蛇1000元，除去20多個員工工資，每年收入百萬元不是問題。

廣西桂林「95後」秦女士大學畢業兩年後回村，幫父親一起養蛇，蛇毒賣西醫，蛇肉賣中醫，年入超百萬元。（截取自微博@海報新聞）

秦女士的父親一開始並不同意女兒做這個行業：

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秦女士說，之前父親覺得太危險不讓她碰，但是廠子越做越大，忙不過來只能喊女兒幫忙。畢業後她上了兩年班，最終還是「無奈」繼承了家業。

據了解，目前依據內地相關法律法規，蛇依然可以養，但只能以藥用、展示、科研等非食用目的進行養殖和銷售。若商家偷偷賣蛇或食客吃蛇肉以及自己捕蛇吃，都屬於違法行為。因為，無論是野生的蛇還是人工養殖的蛇，在內地都禁止食用。

內地明確，全面禁止食用國家保護的「三有」陸生野生動物以及其他陸生野生動物，包括人工繁育、人工飼養的陸生野生動物，蛇就涵蓋其中。無論是野生蛇還是養殖蛇，均尚未列入《國家畜禽遺傳資源品種目錄（2021版）》。

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