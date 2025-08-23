深圳高挑靚仔大學畢業生爭住做豪宅保安　返工可玩手機包食包住

形象高大、長相帥氣，讓人一看，臉上就掛上了笑容，這是陳慕成功獲聘豪宅區形象保安的原因之一。



他淨身高182cm，不僅身材高挑，長相也相當帥氣，今年23歲，滿臉洋溢着青春的氣息，上大學時當過兵，正好也符合招聘中退伍軍人的要求。

年輕人把保安工作當成了一種過渡，在這個期間學習、準備考研、沉澱另尋出路，在「躺平」的行業裏，暗自向上。（深圳微時光授權使用）

在「高質素住戶」的豪宅區當保安從未受人白眼 點圖放大看看陳慕的工作環境：

近年來，保安這項「退休躺平」的工作，越來越成為年輕人眼裏的「筍工」。相比於職業歧視，收穫更多的是羨慕。月薪8000（人民幣，下同），上班時可以玩手機，包吃包住，怎麼看都比在普通公司當員工性價比高，尤其是工作更加輕鬆的形象保安，更受有顏有閒的年輕人青睞。

而現在也出現了一種趨勢，年輕人把保安工作當成了一種過渡，在這個期間學習、準備考研、沉澱另尋出路，在「躺平」的行業裏，暗自向上。

豪宅區當形象保安 收穫的不止月薪八千

早晨六點五十，深圳灣的潮氣還沒被太陽蒸散，陳慕已經把制服的最後一顆紐扣繫好，出現在了蛇口豪宅的小區樓下。他的崗位名稱聽着唬人——「應急隊」，其實工作內容就兩件事：早上八點到九點站在門口「晨送」，晚上六點到七點站在門口「晚迎」，送迎業主們出入，周末無需站崗。他們每天真正站着的只有兩個小時，其餘10個小時幾乎是隱形的，業主不需要知道他們的名字，他們只認藏青色、金色綬帶、白手套。

隱形的時間，他自由支配用在了學習上。有時他把備考題目寫在單詞本上，晨送晚迎時抽空翻看背誦。

站着的兩小時就沒那麼無聊，而且還背了些內容，其他時間就坐着系統複習。

保安隊的領導知道他上班偷摸着學習，也睜一隻眼閉一隻眼，雖然工作失誤時也會批評他，但大部分時候都默許他在空閒的時候學習。他今年剛畢業，考研失敗後，嘗試過服裝模特、新媒體運營、跨境電商、攝影擺攤的工作，最後還是選擇了當一名形象保安。

在豪宅區當形象保安，這份工作顯然比他嘗試過的任何工作都更具性價比。這片均價2000萬以上的豪宅區，大大增長了他的眼界。車庫裏停着的勞斯萊斯、Aston Martin和Alphard等豪車多得像批發市場的麵包車，第一次讓他真切體會到2000萬一套的房子是什麼概念。

這裏的孩子都上國際學校，有專屬的外籍教師帶着，說着一口流利的英文，出門有豪車接送，保姆照顧，陳慕看着這一切，心中難免有些唏噓。有人花兩千萬買房只為讓孩子讀國際學校，也有人中專畢業一時找不到工作先來當保安過渡，而他恰好站在中間：幫前者拉門，和後者守門。

但豪宅區的住戶素質之高，也讓他感受到了這份工作的責任感和價值感。業主們出入時，對他的態度都很好，他並不會因為保安這個身份受到異樣的對待。

有錢人還是不一樣，我覺得大部分業主都很有涵養，也很有禮貌很客氣，不會說因為我是保安而冷嘲熱諷等。

物業的工作人員看他年紀小，又是剛畢業，都很照顧他，每次見到他都笑着，有的時候還給他送飲料，讓他儘快融入這個「家」。他覺得深圳是一座能改變人性格的城市，來了之後，他見識廣闊了，更清楚自己想要的是什麼，會想讓自己變得更好。看到了豪宅區走出來的小孩，他也「會想通過自己的努力，給自己的小孩，創造更好的條件，創造一個更好的平台，讓小孩走得更高更遠」。

形象突出的保安 比普通保安更吃香、更好當

面試那天，人力主管只掃了陳慕一眼，問了3句話：

淨身高夠182？

退伍證帶了嗎？

能接受倒班？



得到肯定的答案後，人力主管火速給了offer——試用期8000，轉正後再交五險一金，包住不包吃，提供的宿舍和大學宿舍相差無幾，上牀下桌，環境也挺好。

在深圳，普通小區保安要站8小時、坐4小時、月休4天、工資5000；他作為形象保安，站2小時、坐10小時、月休6天、工資8000。二者之間的門檻有兩條硬性條件：身高180以上，退伍軍人優先。他們項目組只有4位形象崗保安，其中2位是本科的、其他是專科的，保安隊長也是專科畢業生，本科生除了他，還有一位匈牙利留學生。他們就像樓盤的門面，像樣板間裏奢華的意大利沙發，不常出現，但必須好看，為業主提供賞心悦目的情緒價值，站在門口便能提高整個樓盤的格調。

深圳7月地面温度40度，普通保安在戶外指揮車輛，一天喝5瓶藿香正氣水，防止中暑。形象保安，戴白手套在大堂裏吹着空調，沒有銷售指標，沒有末位淘汰，除了站崗的2個小時，其他時候學習、打遊戲，用盡一切消磨時間的方式，堪稱「養老預備役」。

人事在考勤上不會對他們斤斤計較，他有一個月因私事請了2天假，當月還是發了滿勤的工資，稅後7700元，讓他既意外又驚喜。相比於普通保安，形象保安基本不需要兩班倒，比較固定的是長白班。一次偶然的機會，陳慕被調到了夜班，他當時萌生了辭職的想法，不情願去上夜班，但體驗了一遍之後，他發現其實夜班並不如想象中的那麼辛苦。他發現夜班只需要一小時報一次崗，其他時間可以盡情做自己的事情。在安靜的環境裏，他發現腦子也更加清醒，背書也更快，打遊戲也不用避着人了。

曾經在深圳當過普通保安的本科生王濤，做的是巡邏崗，薪資稅後7000元，單位交五險一金。據他描述，巡邏崗非常辛苦，白班需要頂着烈日巡邏，晚班雖然輕鬆點，但監控360度站哨，防止保安打盹和玩手機。而每位保安都得平等地經歷白班和晚班，半個月換一次班，體驗烈日暴曬和夜不能寐的痛苦。他做了兩個月便離職了，晝夜顛倒的晚班讓他的生活作息徹底混亂，並且感覺終日腦子昏沉。他原本只是想找一份普通的工作躺平，沒想到脱下了孔乙己的長衫，過上的卻是駱駝祥子的生活。

當一名保安 當代年輕人的過渡期「筍工」

陳慕把當保安的這段經歷，寫成保安日記發布在社交平台上，找他推薦保安工作的人源源不斷：

「求內推」

「身高183可以嗎」

「退伍軍人優先嗎」



求職APP上，這個崗位的關鍵詞更多是「案場秩序」「禮賓員」「形象保安」，而非「保安」，所以之前能找到這樣崗位的人比較少，更重要的是這樣的崗位有身高、顏值要求，招聘的數量也不多。原本這個崗位要求工作經驗，陳慕在面試的時候表示自己大學期間參與過高端活動接待，服務意識強，就也算相關經驗。技能要求不高、待遇不錯、工作輕鬆，導致這份工作被搶着要：

崗位稀缺，好多人找我，坐着玩手機領8000的工資，誰不想要，而且他們都挺年輕的，都和我年齡相仿。

向他諮詢的人中，有考編差0.1分的、北大複試被刷的、考公務員73分遺憾下岸的，都是和他一樣，在追求向上的路上，遭受到了挫折的年輕人，企圖短暫停留後再出發。當初，他考研失敗，一路輾轉，換過多份職業，最終還是心有不甘，決定重新考研，於是找了一份包住、有時間複習的工作來過渡。他只打算做完試用期，因為試用期過後，公司會繳納五險一金，這樣會影響他應屆生的身份，同時他攢夠錢去自習室生活了，需要系統學習的時間了，便無法繼續這份工作了。

3個月的試用期，他攢了2萬元，第一次自己攢到錢，他第一時間是反饋給家人。他給親姐姐和外婆各包了1000元的紅包，給父親買了茶葉，給母親買了個包。剩下的錢，他決定省吃儉用，系統備考。他大學本科的專業，出來後很難找到工作，他唯一的出路便是考研轉方向。

和他一同在考研中失利的同學，也和他一樣當起了保安當「過渡期」，一邊備考一邊打工，爭取掙到錢，學習也沒落下。即使偶爾也會感慨天下英雄如過江之鯽，想出人頭地必須耐得住性子，但他們身上都有一種不認命的韌勁，認為失意只是暫時的。

我們現在看到了差距，就得想辦法去彌補，知不足而奮進，望遠山而前行，懂得查漏補缺。實現一個新的突破。

他希望，等下次再回來豪宅當保安的時候，是考上了理想的學校，回來當暑期工。保安永遠不會成為他的退路，他也不會做着這份工作永遠躺平，他要向上。

希望我能說出那一句有期待終會有相見，堅韌和勇氣是我的第五門成績。

備註：文中人物為化名。

