廣西雲表水庫2次潰壩　下游村莊如陷汪洋　一家3口困10小時後獲救

受颱風「美莎克」及其殘餘環流的持續影響，自7月4日以來，廣西連日遭遇特大暴雨侵襲，南寧市橫州市雲表鎮雲表水庫出現缺口，下遊多個村莊遭遇嚴重洪澇災害。千餘名村民已轉移至山頭高出避險，但亦有村民被困。據新京報報道，雲表農貿市場附近，有一家三口被困洪水10小時後成功獲救。



救援隊找到一家三口時，他們已經被洪水困在一處房屋中10個小時，三人所在位置僅有一個不足10厘米的狹小空隙能夠維持正常呼吸。一名女性居民稱，她曾試圖潛水脫困，「潛到一半發現不行」。救援人員到場後利用擴張器、繩索等救援工具，成功將三人救出並轉移。

廣西一家三口被困，有女性居民表示曾打算潛水脫困。（新京報）

廣西一家三口被困洪水中，救援人員從窄小的出口將3人拖出。（新京報）

廣西一家三口被困洪水中（新京報）

廣西一家三口被困洪水中（新京報）

昨日（6日）中午，廣西南寧發佈通報，南寧橫州市六藍水庫6日上午發生嚴重險情，壩體出現缺口。此外，廣西雲表水庫亦出現漫頂及缺口情況，賓陽縣六旺水庫出現漫壩情況。7月6日11時30分，市應急管理委員會將南寧市防汛三級應急響應提升為一級。

另外據界面新聞報道，雲表水庫出現缺口後，下游受災的亞陂村是最先受到衝擊的區域之一。從昨日上午9時起，村民陸續向後山轉移。一名來不及轉移被困家中的村民表示，洪峰上漲速度極快，他當時被困家中3樓無法撤離。

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該村民表示，雲表水庫先後兩次發生決口潰壩，首次潰壩約在6日10時30分許，第二次洪峰沖擊力更強，導致其家門前的大門、圍墻全部被沖垮，沿途多棟房屋被洪水整體推平。

村民拍攝的影片顯示，整片村莊已被渾濁的黃褐色洪水吞沒，水流湍急洶湧。畫面近處，一棟紅瓦門樓僅露出屋頂，四周圍墻已被沖毀，多棟民居的一樓完全浸泡在水中，一輛白色轎車被洪水沖至一處屋頂邊緣。水面漂浮著大量雜物和垃圾，整個村莊陷入汪洋。