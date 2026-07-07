LV訴茶飲案引連鎖效應　浙大校徽｢求是鷹｣撞Armani　已全類別註冊

近日，LV訴茉莉奶白商標侵權案引發網民對商標注冊的熱議。有網民發現，浙江大學校徽中的「求是鷹」圖案和奢侈品品牌Armani的logo相似，再度引發討論。據《第一財經》報道，浙江大學在去年年底就對「求是鷹」圖形進行了商標注冊申請，覆蓋日化用品、辦公用品、食品、餐飲住宿、教育娛樂等多個類目。



據《第一財經》報道，杭州恒慧商標事務所有限公司顧問張奕峰負責代理浙江大學的商標注冊事務，他表示，浙江大學之前注冊過整體校徽圖案的商標，但沒有注冊過單獨的「求是鷹」圖形。去年年底對這個圖形進行了商標注冊申請，主要因為當時有很多小公司在冒用這個圖案，與網民提到的奢侈品牌並無關係。

浙大「求是鷹」與Armani的logo相似。

張奕峰表示，「我們看到有一些文旅產品或者快消品比如帽子，上面會印著類似『求是鷹』的圖案，讓消費者聯想到浙江大學，實際上和浙江大學毫無關係。」

浙江大學對「求是鷹」圖形商標進行的全類別注冊，不僅注冊教育類別。張奕峰解釋，因為浙江大學教學專業覆蓋很多領域，比如農學、醫學、法學、電子等都有，要盡可能做到全品類、全覆蓋的保護。

據此前報道，日前，國際奢侈品牌LV在內地對新茶飲品牌茉莉奶白提起商標傾權訴訟，一審判決LV獲判勝訴，茉莉奶白需在10日內賠償LV共計1030萬。該事件引發網民對中國圖案註冊、侵權的相關討論。因此有網民調侃，浙江大學注冊「求是鷹」圖形商標是為了防範Armani，甚至傳出「浙大連夜搶注商標」一事，張奕峰表示，注冊「求是鷹」圖形商標，和Armani並沒有什麼關聯。

浙江大學。（CFP）

浙江大學校徽「求是鷹」。

Armani的logo。

據浙江大學官方網站，浙江大學現行校標始見於1990年公布的校標設計稿方案。通過廣泛征求師生員工和校友的意見，保留了上世紀二三十年代浙江大學校徽中求是鷹的基本形狀，形成以其為主體構成的校標設計稿，體現歷史的繼承性。1991年校務會議審議通過了現行校標，2017年校務會議審議通過了校標的數字化精細化處理方案。

張奕峰介紹，從申請注冊到注冊證正式發放，大概需要10個月或11個月的時間，「去年我們注冊的『求是鷹』圖形商標，一部份的注冊證已經發下來了」。

據報道，浙江大學是國內最早一批注冊校名商標的高校。早在2002年，出於保護自身的合法權益及對無形資產的重視，浙大就申請注冊了包括「浙大」「ZHEDA」「求是」「浙江大學鷹圖型」的四大類、全部45個類別的180個商標。