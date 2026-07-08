有片｜深圳網紅餐廳有狗仔爬上枱聞蛋糕　門店銷毀餐具被要求整改

近日，有廣東的消費者在社交平台發布影片稱，內地網紅連鎖中高端輕食品牌「gaga」的一家深圳門店內，一隻佩戴牽引繩的狗將前爪搭上餐桌，並湊近聞盛有蛋糕的餐盤。該影片迅速引發爭議。7月7日，涉事門店回應，已將事發時被犬隻碰過的餐具全部銷毀，市場監管局已前往門店要求整改。



據影片顯示，一隻佩戴著牽引繩的狗將前爪搭在桌子上，並湊近聞盛有蛋糕的餐盤。（影片截圖）

據影片顯示，一隻佩戴著牽引繩的狗將前爪搭在桌子上，並湊近聞盛有蛋糕的餐盤。（影片截圖）

隨後，一名店員將該餐盤移開。（影片截圖）

狗爪直接搭餐桌 門店回應：已將涉事餐具全部銷毀

內媒《深圳大件事》報道，涉事門店為gaga（深圳南山益田假日廣場店）。據影片顯示，一隻佩戴著牽引繩的狗將前爪搭在桌子上，並湊近聞盛有蛋糕的餐盤，事發時寵物主人並未在場。隨後，一名店員將該餐盤移開。

7月7日，涉事門店工作人員表示，該餐廳戶外區域允許消費者攜帶寵物，上述事情發生於7月3日，當時寵物主人去了洗手間，事發後，門店已將涉事餐具全部銷毀，市場監管局工作人員已於前一日（6日）前往門店檢查要求整改。

深圳市市場監管局回應，針對Gaga鮮語益田假日店寵物入店污染餐桌一事，深圳市市場監管局南山局已第一時間核查處置。事發當日門店已將涉事餐具全部報廢銷毀並全面消毒，但因日常管理存在漏洞，違反《食品安全法》相關規定，執法人員已對該門店作出警告處罰，責令限期整改，同時要求其加強就餐區定時巡檢，杜絕同類隱患。

gaga為「寵物友好餐廳」 廣東66家門店佔全國超五成

在社交平台上，不少用戶稱gaga為「寵物友好餐廳」，並發布攜帶寵物進gaga餐廳的帖子。部份帖子中可以看到，寵物直接接觸餐桌。曾有網民質疑「寵物友好並不等同於不對這種現象進行管理。」

在社交平台上，不少用戶稱gaga為「寵物友好餐廳」。（小紅書）

據公開資料顯示，gaga又名「Gaga鮮語」，2010年創立於深圳，是一家以茶飲為特色的全時段輕餐飲連鎖品牌。截至今年6月15日，gaga在全國擁有111家門店，分布在廣州、深圳、北京、上海、南京等城市，其中廣東門店數最多，為66家，深圳有44家。