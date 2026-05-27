狗仔餐位上食蛋糕惹議　內地海底撈宣布關閉3家寵物友好試點餐廳

5月21日，一段寵物狗在內地海底撈門店吃蛋糕的影片引發大量關注。影片顯示，有顧客帶小狗到內地一家海底撈就餐，小狗在餐位上舔食餐盤上的蛋糕，許多網民稱無法接受。次日，涉事海底撈門店回應稱，該店為寵物友好餐廳，劃分有獨立的寵物就餐區。



因顧客攜寵就餐一事引發爭議，5月26日，內地海底撈官方發佈聲明，宣布關閉正在試點的3家寵物友好餐廳，所有餐廳將不允許寵物進入。



5月21日，一段寵物狗在海底撈門店吃蛋糕的影片引發大量關注，多位網民稱無法接受。（網絡）

海底撈攜寵就餐試點餐廳。（小紅書）

海底撈曾在3店試點攜寵就餐項目

據海底撈指，為了探索寵物友好模式，2025年9月10日，海底撈在深圳上河坊店開啟攜寵就餐試點項目，隨後，2026年3月20日在武漢群星城店、5月21日在深圳壹方城店也開始試點項目。在試點期間，3間餐廳均按照屬地相關規定進行營運。在經過一段時間的測試，海底撈聽到了各方對這項試點的聲音，也引發了很多討論。

有多位網民在海底撈給寵物過生日。（小紅書）

有多位網民在海底撈給寵物過生日。（小紅書）

有多位網民在海底撈給寵物過生日。（小紅書）

聲明指出，海底撈決定停止這項試點，上述3間門店即日起均不再提供線下攜寵接待服務。海底撈全國其餘門店，繼續按照相關規範，謝絕顧客攜帶寵物進店用餐（導盲犬等法定工作圈除外）。

海底撈進一步表示，雖然線下試點停止，但對養寵顧客的關懷不會改變，未來其寵物友好服務將全面轉至線上，持續開發專屬寵物食品、零食、玩具及周邊等產品。

寵物有獨立用餐區 需核查相關證明才能進入

據《南方都市報》報道，海底撈寵物友好餐廳的入店規則顯示，犬貓進入餐廳需具備有效疫苗接種記錄，禁養犬不得進入。

海底撈寵物友好餐廳的入店規則顯示，犬貓進入餐廳需具備有效疫苗接種記錄，禁養犬不得進入。（小紅書）

寵物友好餐廳劃分有獨立的寵物就餐區。（小紅書）

寵物進入餐區前，門店會核查寵物免疫證明，還會協助寵主進行簡單清潔，並提供尿片、清潔手套等用品。此外，寵物友好區內全部配置寵物專屬一次性餐具，寵物餐盤、紙碗與人用餐具分開使用。

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攜寵就餐惹議 廣深兩地並非「一刀切」

此前，在社交平台上，海底撈的寵物友好餐廳引發了網民廣泛討論，有人堅決反對「海底撈的寵物門店不關門，將持續抵制」、「不養狗的怕盤子給狗舔過了」，也有人持中立態度「支持餐廳允許寵物進入，但是人寵同食不可取」。與此同時，不少網民希望海底撈可以開更多的寵物友好餐廳，「海底撈的寵物區只有養寵的才能進去，又沒影響別人」。

攜寵就餐引發爭議。（小紅書）

據悉，北京、上海等地均明確禁止攜帶犬只等寵物進入餐飲場所，但廣州和深圳並非「一刀切」地禁止寵物進入餐廳。

根據《廣州市養犬管理條例（2015年修正本）》規定，禁止攜帶犬隻進入包括餐廳和食品商店等多個場所，不過該規定指出，專門為犬隻提供服務或者開設專門的犬隻服務區域除外。而根據《深圳市養犬管理條例》規定，禁止攜帶犬隻進入的場所中，並未包括餐廳，餐廳、商店、市場等經營單位可以限制犬隻進入其經營場所。這表示，如果餐廳允許，可以攜帶犬隻進入深圳餐廳。