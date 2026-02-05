黃仁勳宴請40位AI大佬　參與企業市值逾5萬億美元　僅一A股代表

一張被芯片業內譽為「全球最有影響力」的合影，近日在網上瘋傳。1月31日晚，NVIDIA（輝達，又譯英偉達）CEO黃仁勳在台灣台北磚窯古早味懷舊餐廳舉辦的「兆元宴」，他親自宴請AI供應鏈核心夥伴，但人均消費僅約200元人民幣，菜色包括豆酥鱈魚、芋頭米粉湯、筍絲控肉、白斬雞等家常台菜。然而，輿論認為重要的不是菜色，而是「誰坐在桌上」。



這場聚會匯聚近40位科技巨頭，參與企業總市值超過5萬億美元，涵蓋晶圓製造、伺服器組裝、關鍵零組件等整個AI產業鏈。合影安排極具象徵意義：黃仁勳居中第一排，右手邊是台積電董事長魏哲家，左手邊是廣達董事長林百里。

黃仁勳在宴會上直言，台積電今年「得非常努力」，因為NVIDIA需要大量晶圓。他預期未來十年台積電產能可能增長超過100%，單單NVIDIA的需求就需翻倍以上。他更坦言，2026年將是AI產業「極度吃緊的一年」，高性能計算與AI所需的存儲芯片需求將爆發性增長。

在眾多國際巨頭中，勝宏科技董事長陳濤作為唯一受邀的A股供應商代表，連續第二年出席這場頂級聚會，備受矚目。NVIDIA約七成PCB（印製電路板）來自勝宏科技。在AI服務器需求爆發下，PCB已從傳統電子配角躍升為「AI基礎設施的地基」——它是連接芯片與所有元件的橋梁，尤其AI時代需在極小面積內集群大量算卡，過去單層或少層板已不足以應付，必須仰賴20層甚至更多層的HDI（高密度互聯）板來實現精密互聯，這門技術門檻極高，如同走鋼絲。

勝宏科技能精準卡位，關鍵在於攻克AI服務器PCB技術壁壘。公司是全球少數能大規模生產6階24層HDI產品的企業之一，並具備100層以上高多層PCB製造能力。AI服務器對PCB要求近乎苛刻，勝宏已將激光鑽孔精度控制在0.076毫米，良率維持85%以上，遠超業界平均。更重要的是，勝宏與英偉達聯合研發「動態阻抗調節技術」，將GPU供電效率提升15%、熱噪音降低22%，其技術人員甚至參與英偉達架構設計，協助優化芯片功耗。

2025年第一季度，勝宏科技在AI及高性能算力PCB領域市佔率已居全球第一，AI服務器PCB單價達普通產品的30倍（約3萬至5萬元/平方米），毛利率超過40%。從2024年初至今，公司市值從不足200億元人民幣飆升至2300多億元，成為A股明星股。2025年前三季度，勝宏實現營收141.17億元（達去年全年1.3倍）、歸母淨利潤32.45億元（接近去年全年3倍，同比增長324.38%）。陳濤夫婦身家也水漲船高，在《2025胡潤百富榜》以650億元人民幣躋身第81位，一年暴增560億元，成為新任惠州首富。

黃仁勳曾表示，AI變得有用、變聰明了，就能有盈利模式。隨著AI從概念轉為實質生產力，那些支撐基礎設施的硬技術公司，正迎來歷史性機遇。這場「兆元宴」不僅是飯局，更是AI時代供應鏈版圖的縮影。

「兆元宴」的出席者包括台積電董事長魏哲家、聯發科副董事長蔡力行、矽品董事長蔡祺文、京元電子總經理張高薰、廣達董事長林百里、副董事長梁次震、資深副總楊麒令，鴻海董事長劉揚偉、工業富聯董事長鄭孟弘，緯創董事長林憲銘、總經理林建勳，和碩董事長童子賢、共同執行長鄭光志與鄧國彥，英業達董事長葉力誠、總經理蔡枝安，仁寶董事長陳瑞聰，緯穎董事長洪麗寧，奇鋐董事長沈慶行，台達電董事長鄭平，光寶總經理邱森彬，永擎總經理沙韋旭，鴻佰科技董事長周泰裕、總經理丁肇邦、華碩董事長施崇棠、共同執行長許先越與胡書賓，宏碁董事長陳俊聖，技嘉總經理林英宇與李宜泰，微星董事長徐祥，華擎總經理許隆倫，同德股份執行長劉盈君、研華總經理張家豪、勝宏科技董事長陳濤。