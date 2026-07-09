廣西洪水・片｜流浪動物基地貓狗被沖走　負責人冒死游泳救下70隻

受颱風「美莎克」影響，廣西多地遭遇暴雨及洪水侵襲，廣西南寧賓陽縣王靈鎮一處流浪動物救助基地也被洪水吞沒，黃泥水漫進籠舍、儲物間。



7月6日，負責人莫先生往返基地數次，救下五十餘隻貓和十餘隻狗，險些被水流沖走。莫先生事後表示，「怕（貓狗）被捲走，也怕毛孩子們自此再也沒有家。」



四年搭建200餘隻貓、10餘隻狗的家

據微信公眾號「伴侶動物工作組」介紹，這座流浪動物救助基地住著200餘隻曾被遺棄、甚至險些被送上餐桌的貓狗。

四年前，基地負責人莫先生攔下了一輛開往屠宰場的運貓車，救下了一整車瀕臨死亡的貓。四年時間，他鋪設水泥地，搭起防護圍網，安上通風窗戶，建起了兩百多隻流浪貓、十幾隻流浪狗的家。

莫先生四年搭建起200餘隻貓、10餘隻狗的家。（微信公眾號「伴侶動物工作組」）

莫先生四年搭建起200餘隻貓、10餘隻狗的家。（微信公眾號「伴侶動物工作組」）

這座救助基地幾乎是莫先生「一個人的戰場」，各地的愛心網民每月湊出的支持僅有人民幣一千多元，日常糧食、醫療、基建開支，均由莫先生自己補上。他在基地添置冰箱儲存鮮肉、煮肉機加工餐食，給過半的毛孩完成絕育、定期驅蟲與疫苗接種。

莫先生四年搭建起200餘隻貓、10餘隻狗的家。（微信公眾號「伴侶動物工作組」）

莫先生四年搭建起200餘隻貓、10餘隻狗的家。（微信公眾號「伴侶動物工作組」）

水位幾乎沒過頭頂 救助人冒死救逾70隻貓狗

7月6日，水位毫無徵兆地暴漲，泥水浸入基地，籠舍、儲物間、活動區等被泡在水裏。莫先生的電單車被水淹至報廢，他徒步前往基地。身邊人都勸他別進去，水流太急隨時會被衝走，可他聽不進去。

據他拍攝的影片顯示，到達基地時，水位已達半米深，有幾隻貓趴在籠子、浮板上不敢動彈，等待救援。狗被拴著牽引繩，只能縮在角落，還有幾隻已經被水流沖走。他解開所有狗的牽引繩，把體型較小的狗搬至高處的桌椅，再把貓咪抱上屋頂、窗台和貨架頂端，並把僅剩的乾糧堆在最高處應急。

狗被拴著牽引繩，隻能縮在角落，還有幾隻已經被水流沖走。

狗被拴著牽引繩，只能縮在角落，還有幾隻已經被水流沖走。

基地籠舍被泡在水裏。（當事人供圖）

狗被拴著牽引繩，隻能縮在角落，還有幾隻已經被水流沖走。（當事人供圖）

貓趴在浮板上等待救援。（當事人供圖）

事發當天，他往返基地數次，抱著狗蹚水回家。最後一次衝進基地時，水流過急站不住腳，他險些被沖走。莫先生稱，事後想起仍然後怕，「怕被捲走，也怕毛孩子們從此再也沒有家。」

到當天傍晚，水位還在持續上漲，幾乎沒過了成人頭頂。進出基地的路全被淹沒，手機信號中斷、停電停水，貓被困在屋頂。次日，水勢稍有回落，莫先生回到基地查看，泥漿已鋪滿整個地面，籠子東倒西歪，儲存的貓糧、狗糧、鮮肉全部被洪水沖走或泡爛，電器也徹底報廢。經大致清點，有五十多隻貓躲在屋頂和高處的架子上，十多隻狗趴在高處的桌椅上倖存。

貓躲在屋頂和高處的架子上避難。（當事人供圖）

負責人：四年來遭遇最嚴重的一次天災

截止7月9日，莫先生已將倖存的貓狗轉移至安全的地點。安頓好貓狗後，他前往基地清理淤泥。

莫先生表示，此次洪水讓基地損失慘重。（微信公眾號「伴侶動物工作組」）

莫先生表示，此次洪水讓基地損失慘重。洪水退去後，場地需要全面清理消毒殺菌，損毀的電器、籠舍、食物等需要重新購置，失蹤的貓狗也需要人手去搜尋。他稱，這是基地成立四年來，遭遇最嚴重的一次天災。

此次洪水讓莫先生四年來的心血化為烏有，許多內地網民則紛紛提供捐款和物資。據了解，目前該流浪動物基地缺少應急物資，包括貓糧、狗糧、潔淨飲用水、消毒藥品、驅蟲藥與常用醫療用品，另外還須重置必備設備，重新購置儲存肉食的冰箱、加工餐食的煮肉機等被洪水泡壞的電器。

救助資訊詳情可見「伴侶動物工作組」。