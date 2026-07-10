住山頂30天看美景！河南老君山招一名雲海觀察員　月薪¥6萬包食宿

大陸河南省洛陽市老君山景區昨（8日）宣布，公開招募一名「雲海觀察員」，只要成功錄取，就能在山頂住滿30天，每天欣賞雲海、拍攝短影音，每月薪資高達6萬元人民幣，吸引大批民眾搶著報名。



高薪徵「雲海觀察員」門檻曝光

老君山景區近日宣佈，公開招募一名「雲海觀察員」，只要成功錄取，就能在山頂住滿30天，每月薪資高達6萬元人民幣。（老君山官網）

根據《封面新聞》引述老君山景區官方微信公告，每年7、8月是老君山雲海最容易形成、景觀最壯麗的季節。為了即時記錄雲海變化，並透過社群平台向外界分享山區美景，景區特別推出「雲海觀察員」招募活動，希望透過網友創作擴大景區曝光度。

河南景區月薪6萬聘雲海觀察員▼▼▼

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景區表示，此次招募對象不限地區，但老君山內部員工不得參加。報名方式為在抖音平台發布原創短影音，並加上指定活動標籤「#河南老君山招募雲海觀察員」或「#我要去老君山做雲海觀察員」，報名時間自7月8日起至7月15日截止。

評選方式將以影片按讚數作為主要依據，並綜合影片內容品質、網路傳播效果及帳號是否符合平台規範等條件，最終只錄取一人，擔任「老君山夏季雲海觀察員—觀小海」。景區也強調，若發現刷流量、灌票、違規引流或其他異常數據，將直接取消資格，並由下一順位遞補。

為評選方式將以影片按讚數作為主要依據，並綜合影片內容品質、網路傳播效果及帳號是否符合平台規範等條件，最終只錄取一人。（老君山微信公眾號）

成功入選者須於7月16日至8月15日期間，連續30天入住老君山山頂。景區將免費提供住宿與餐飲，但拍攝所需的攝影器材、手機或空拍設備等，則需由錄取者自行準備。每天至少拍攝、剪輯及發布一支介紹雲海景觀的短影音，透過社群平台分享最新畫面。

景區相關人員受訪時表示，消息發布後，詢問電話接連湧入，光是其中一條客服專線，截至8日下午2時就已接到十多通電話，顯示民眾反應相當熱烈。不過，景區也提醒，這項職缺屬於短期專案，期滿30天即結束。

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