AI拉低創作內容品質？「人類寫手」需求反增　5大文字副業最受惠

隨着人工智能（AI）工具普及，許多產業皆面臨轉型、縮減人力的情況。不過，就有外媒報導表示，大AI時代雖降低內容創作的門檻，但也嚴重影響內容品質，故業界對於「人類寫手」的需求量不減反增，其中又以5職業最有望受惠。



無懼AI時代，5大「人類寫手」需求量大增

根據外媒《富比世》報導，美國在線問卷調查開發商「SurveyMonkey」近期調查發現，美國約有37%的勞工平時存在副業，且有超過40%的受訪者在過去一年內未獲加薪，使得民眾們越來越需要副業帶來的額外收入。

大AI時代雖降低內容創作的門檻，但也嚴重影響內容品質，故業界對於「人類寫手」的需求量不減反增。（Unsplash）

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數位媒體《TechRadar》也透露，隨着大AI時代來臨，與「溝通」相關的職缺已成長將近25.2%，除了科技業首當其衝面臨轉型，更讓內容及寫作產業出現結構性變化，業界更加渴望具備文字創作能力的求職者，而以下5種工作又被視為最具潛力的5大副業。

1. SEO部落客

大數據時代下，許多企業希望能利用搜尋引擎來增加流量，藉此吸引更多潛在客戶。調查顯示，有93%的行銷人員認為，部落格（Blog）是創造此成果的重要工具，故對能穩定撰寫長篇內容、具備關鍵字研究能力及特定產業知識的寫作者更為渴望。其中，SaaS、B2B、金融領域的報酬往往較高。

大數據時代下，許多企業希望能利用搜尋引擎來增加流量，藉此吸引更多潛在客戶。（Unsplash）

2. LinkedIn代筆服務

此類型工作主要是藉由訪談企業高階主管或創業者，藉此將個人品牌轉化成專業文章，以利吸引投資人、人才或商業合作的機會。

3. 文案寫作及優化標題

主要是希望透過文字，吸引讀者付諸行動，例如購買或註冊。另外，調查結果顯示，「優化標題」因為能顯著增加轉換率，故業界通常願意提供更高的報酬。這類型的創作者大多為自由接案型寫手，且涉獵領域橫跨網站內容、廣告文案等。

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4. 經營訂閱型內容平台

訂閱型內容平台（如Substack）通常短期內不一定能夠創造穩定收入，但透過長期經營、與讀者群建立信任後，便有機會讓訂閱成為穩定收入來源。

5. 媒體、雜誌撰稿

最後則是主動向媒體、雜誌等刊物撰稿，內容主要為新聞或專題報導。這類工作的收入及穩定性較低，但有助累積個人曝光度及作品集。

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