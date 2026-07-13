瀋陽35歲女高管留遺囑千萬資產全贈小姨：財富留給真正疼愛我的人

綜合內媒報道，瀋陽一位擁有千萬身家的35歲女高管，立下遺囑將名下資產全部贈予自己的小姨。她表示，因為擔心有意外所以立下遺囑，又指血緣不等於親情，小姨對她長久陪伴、真心幫扶，所以希望通過合法方式，將財富留給真正疼愛她、支撐她的小姨。



近日，一位35歲的瀋陽女性企業高管在瀋陽市夕陽公益遺囑服務中心，自願訂立合法遺贈協議，將個人名下總值1000萬元資產，全部贈予自己的小姨。她稱，因為擔心有意外或因病去世，所以那麼年輕就立下遺囑。而若是按照法定繼承規定，未來遺產將由父母優先繼承，這與她的內心意願完全不符。

當事人稱，年少時父母疏於照料，在人生關鍵階段均是小姨不離不棄，在各方面給予幫助和守護。她強調，血緣不等於親情，「我希望通過合法方式，把自己的財富留給真正疼愛我、支撐我的小姨，為她的晚年生活提供充足保障。」

瀋陽35歲女高管留遺囑千萬資產全贈小姨。（瀋陽市夕陽公益遺囑服務中心）

據介紹，文書中特別還增設資產隔離保護條款，明確該千萬資產專屬小姨個人所有，與小姨的配偶無關，杜絕後續婚姻變動導致的財產分割風險，全方位保障受贈人權益。

遺囑服務中心職員強調，財產遺贈自由不免除法定贍養義務，當事人依舊需依法承擔贍養父母的責任。且若當事人後續結婚生育子女，需重新訂立文書，依法為未成年子女預留必要財產份額。