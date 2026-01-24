憂跨境繼承繁瑣　廣州七旬未婚未育阿婆立遺囑：房產轉給境外姐妹

為避免百年後財產糾紛，廣州一名終身未婚未育的70多歲阿婆，近日在中華遺囑庫廣州越秀分區，將父母留下的房產指定留給分別定居外國和香港的兩位姐妹，她主要擔心未來出現的跨境繼承問題。



《廣州日報》報道，70多歲的劉阿婆至今未婚未育，多年來一直獨自生活在父母留下的老宅。老宅原本是三姐妹一起繼承，但她的姐姐和妹妹分別定居外國和香港，為體諒她獨自在廣州生活，遂放棄繼承份額，希望她安心居住。

劉阿婆主要擔心跨境繼承問題，遂提前立好遺囑。（廣州日報）

隨着年事增加，劉阿婆開始考慮身後事，尤其擔心百年後，若國内政策發生變化，她的姐妹在處理老宅繼承時會不會遇到阻礙。為了未來着想，她決定將老宅指定留給她們，「我們三姐妹感情很好，我有點什麽事，她們都會回來幫我。」

中國老齡事業發展基金會中華遺囑庫廣州越秀分庫項目志願者廖華娟介紹，涉及境外繼承人的財產處置，往往因法律適用差異、手續繁瑣、文件跨國認證複雜等問題而過程漫長，部分繼承流程可能持續數年。

現在內地香港跨境家庭增多，境外繼承的複雜性逐漸顯現，提前規劃遺囑，可以規避風險，也避免繼承人未來在兩地反覆奔波，節省時間和經濟成本。