離奇遺囑｜上海婦去世全部遺產留給契仔　法院判無效揭驚人真相

央媒《法治日報》報道，上海一名九旬老婦王老太將全部遺產留給乾兒子（契仔），但法院查明，其乾兒子編造國際維和部隊身份博取王老太的信任，同時人為阻斷王老太與家人聯繫，致其誤以為後輩對其不贍養，導致王老太立遺囑存在「動機錯誤」，鑑於遺囑需體現真實意願，動機受欺詐污染則應認定非真實意思，故該代書遺囑無效。



2024年4月，上海長寧法院受理一起遺囑繼承糾紛案。原告老劉與被繼承人王老太毫無血緣關係，卻憑一份遺囑將老太的親生子女和孫子告上法庭，要求獨佔全部遺產。老劉稱，王老太早年與前夫離婚，晚年與子女關係不睦，長期住在養老院，還患有骨髓炎。自己自幼學醫，常在養老院門口給老人們看病，因給王老太治療有效果，老人便認他做了乾兒子，之後兩人共同生活。

2023年11月2日，91歲的王老太在兩名律師見證下訂立遺囑，明確去世後名下所有的財產均由老劉繼承。一個多月後，王老太在家中摔傷，經醫治無效後去世，自己理應按遺囑繼承遺產。

但王老太的孫子小林卻辯稱，奶奶晚年一直由父親大林照料，2016年父親身體不好，才將奶奶送進養老院，其間仍不定期探望，直到2019年父親健康急劇惡化無法前往，2020年去世。處理完父親的後事後，小林去養老院想接手奶奶的養老事宜，卻被告知奶奶已於2019年底被「乾兒子」老劉以「去山東探親」為由接走，之後便杳無音信。

「我找山東的親戚打聽，得知奶奶確實和老劉去過侄女家，但之後就聯繫不上了。我多次加老劉微信，他都不通過。」小林還指出，王老太2014年曾立過公證遺囑，明確將遵義路的房產留給自己，名下銀行存款也應由子女法定繼承。

長寧法院法官徐莉是本案主審法官，也發現諸多疑點。遺囑見證筆錄和影片錄像顯示，王老太將老劉稱為自己的大兒子，還稱「小兒子大林於2023年剛去世，其他子女都不管自己，老大以前在國際（維和）部隊工作，多年走過70多個國家，沒有住房，所以（把遺產）都留給老大……」遺囑見證律師也表示，是經過老劉聯繫見證，但並未告知他們並非母子關係。

庭審中，老劉卻否認參加過國際維和部隊，又指王老太是從其他病人處聽到的傳言；之所以沒有通過小林添加微信的請求，是因為使用微信不熟練；王老太到山東後手機就壞了，更換過號碼，所以親友聯繫不上。

法官徐莉決定前往老人最後生活的地方展開實地調查。徐莉和助理走訪了周邊村民。有的說，老劉以前是軍醫；有的說，他們和周邊村民不怎麼接觸，具體情況不清楚。村民還提到，他們租的這套農村自建房，一年租金是5000元。

隨後，徐莉去醫院調取了王老太的搶救記錄。2023年12月22日的病歷顯示：「患者已昏迷、呼吸困難六小時，六小時前家屬發現呼之不應、口吐白沫、呼吸困難。」但醫院上午10點54分才接到120急救電話，急救人員11點05分到達，11點40分宣布死亡。「這意味着，老劉在發現王老太昏迷後，延遲了數小時才求救，嚴重耽誤了搶救。」徐莉分析。

銀行流水則暴露了更關鍵的「謀財」證據，王老太每月有上萬元養老金，去世前一年左右，她多年積攢的20餘萬元定期存款被陸續轉成活期，辦理業務的都是老劉。這些錢最終通過ATM機取走，每次取款金額都剛好卡在ATM機取款上限，還常常連續數日分多筆操作。

面對證據，老劉又改口稱這些錢是王老太「贈與」的，卻拿不出任何贈與證明；對於養老金的去向，他說「全給王老太買藥了」，同樣無法提供購藥憑證。

「如果王老太要贈與老劉錢款，完全可以直接到櫃枱辦理，不必到ATM機頻繁取現。」徐莉指出，王老太有高額養老金，而老劉卻無穩定收入，共同生活期間，老劉將王老太的存款支取殆盡，即使不算房產，老劉已從王老太身上獲得諸多經濟利益，難言純粹的善意扶助。

更令人震驚的是，老劉在王老太去世後，既沒通知其家屬，也沒辦理後事，竟將骨灰撒在了山野，嚴重違背人倫情理。

綜合上述調查，長寧法院審理認為，王老太所立代書遺囑雖形式合法，但老劉編造國際維和部隊人設博取王老太的信任與同情，同時人為阻斷王老太與家人聯繫，致其誤以為子女、孫子對其不贍養、不關心，導致王老太立遺囑存在「動機錯誤」。該動機錯誤因老劉欺詐產生，且在遺囑訂立的視頻錄像和見證筆錄中對外表達，已構成意思表示的組成部分。鑑於遺囑需體現真實意願，動機受欺詐污染則應認定非真實意思，故該代書遺囑無效。

遺產處理方面，老劉對王老太的扶養是建立在違法行為的基礎之上，不構成合法的抗辯事由，亦不能因此分得遺產。王老太名下房產依公證遺囑由小林繼承；老劉所述獲贈存款無證據，其取走的20餘萬元定期存款屬遺產，因存款無有效遺囑，由在世子女及小林法定繼承，法院支持小林均分主張。

最終，法院駁回老劉全部訴請，判令其交還20餘萬元存款。老劉上訴後，二審法院於7月31日駁回上訴，維持原判。