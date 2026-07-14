廣西洪災｜阿根廷隊：感謝中國所有球迷　願捐贈一批國家隊物資

受颱風「美莎克」及其殘餘環流影響，自7月4日以來，廣西連日遭遇特大暴雨侵襲，多地出現淹水災情。7月14日，阿根廷國家足球隊發布微博稱，關注到中國廣西洪水災情，有心捐贈一批國家隊官方物資，助力當地災後恢復建設，以此回饋中國球迷的支持。



阿根廷國家足球隊發布微博稱，關注到中國廣西洪水災情，有心捐贈一批國家隊官方物資，助力當地災後恢復建設。（微博）

阿根廷國家足球隊稱，將捐贈一批阿根廷國家隊的物資，包括水杯、毛巾、服裝、背包等，幫助廣西災後恢復和建設。

阿根廷國家足球隊還稱，世界盃期間感受到非常多來自中國球迷的支持和助威，這是極具振奮的力量，希望可以回饋這份支持。「我們將盡快聯繫可以幫助我們實現捐贈的夥伴，把這些象徵我們友誼和支持的物資，完成對受災地區的捐贈。」

7月6日，廣西南寧橫州市六藍水庫壩體出現缺口，水庫下遊被淹區域場景（無人機照片）。（新華社）

7月8日，救援人員在廣西貴港市西江教育園區轉移被困師生。（新華社）

當地時間7月11日，在2026美加墨世界盃中，阿根廷3比1戰勝瑞士，挺進四強。當地時間15日，阿根廷隊將迎戰英格蘭隊。

阿根廷球王美斯。（路透社）