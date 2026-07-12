廣西洪災│孝順子抱車軚游逾3小時尋父　數次險被沖走：一切都值得

近日廣西欽州連日遭暴雨侵襲，多地傳出淹水災情。一名謝姓男子因擔心父親遭洪水沖走，買了一個輪胎當作浮具，來回花了超3小時游進受災村莊尋找雙親。儘管事後被父親責罵，但他表示只要父母平安，一切都值得。



父失聯、母電話中斷 冒險游進淹水村

綜合《九派新聞》、《紅星新聞》報導，謝先生表示，自己平時在欽州市區工作，父母則住在老家。事發當晚，母親突然來電表示，全村停電，父親外出查看老房子後遲遲未返家，電話也聯絡不上。沒多久，母親的電話也失去訊號，讓他憂心父親可能已遭洪水沖走，立即驅車返鄉，並買了一個汽車輪胎準備涉水進村。

廣西洪災，孝子為尋親全程往返2公里，遊了超過3小時。（翻攝自紅星新聞）

廣西孝子「不顧命」抱車胎來回游3小時返村尋父：

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他回憶，從外圍游進村莊花了一個多小時，但返程時因水位持續暴漲，一度又高出約一、兩米，足足花了兩個多小時才游出來，全程往返約2公里。途中洪流湍急，他幾次差點被沖走，只能抓住樹枝、樹葉穩住身體，游累了便爬到地勢較高的小山坡稍作休息，再繼續前進。

經過一番驚險搜尋，謝先生終於在老房子二樓找到60多歲的父親。雖然父親被洪水團團包圍，但所幸並未遭洪水沖走，也沒有生命危險。確認父母安全後，他再度游出災區購買飲用水、食物等生活物資，隔天則搭乘救援隊的船隻，將物資送回村內。

回到家後，父母得知兒子竟冒著生命危險涉水尋人，既感動又心疼。母親當場落淚，不斷責怪他太過冒險。謝先生則坦言，當時腦中只有一個念頭，就是擔心父親出事：

根本沒想那麼多，只怕爸爸被水沖走了，哪還顧得了自己的安全。

直到事後回想，他才真正感到後怕（事情發生後，回想起來才感到害怕或恐懼）。目前他的雙腳因長時間泡在洪水中，仍有受傷疼痛情況，但他表示，只要父母平安，一切都值得。

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