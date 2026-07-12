廣西洪災｜網紅捐2萬竟遭網暴　網民詛咒會遭到報應：最少捐100萬

近日，廣西多地遭遇洪澇災害，災情受到社會關注，不少愛心企業、愛心人士紛紛主動捐款捐物助力災區重建。



7月9日，全網粉絲200餘萬的旅行博主李女士發影片稱，因為自己向廣西捐款2萬元（人民幣，下同）被部份網友質疑金額太少，還有網友私信她進行網暴。

廣西洪災，百萬網紅李女士向廣西捐款2萬元人民幣，遭到網絡暴力「捐2萬太少」、「會遭到報應」等惡語，圖為李女士收到的部份評論、私信。（抖音圖片）

抖音百萬女網紅向廣西捐款¥2萬元遭網暴 親自作出回應：

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7月10日，記者聯繫到李女士，她告訴記者，2萬塊錢已經是結合自身情況的慎重選擇，結果受到了不少網友質疑、網暴，有的還說她「會遭報應」。於是她發布影片呼籲網友們不要進行道德綁架，對於網暴她的人，暫不考慮追究責任。

李女士介紹，7月8日，她刷到廣西洪災的新聞後十分牽掛，便通過廣西慈善聯合總會官方公眾號渠道進行捐款，並在捐款備註寫明支援廣西洪災，隨後她將捐款憑證截圖發布在個人短片賬號上。

李女士解釋，她發布影片並不是為了給自己引流，是感覺：「作為全網粉絲超200萬的博主，我打算分享自己捐款的經歷，是希望依託自身流量能號召更多網友心繫災區、伸出援手。」

影片發布後，鋪天蓋地的質疑與惡意評論湧入李女士的賬號。李女士說，很多網友指責她捐款數額太少，甚至有人發送私信詛咒她捐得少會遭受到報應，很多言辭十分不好聽。平台後期過濾了一部份過激評論，但負面私信依舊很多。

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李女士給記者發來一些私信截圖，有的網友私信「捐的少就別出來丟人現眼了」，還有網友評論「捐兩萬也要炫耀讓大家知道，最少捐100萬，才有資格炫耀」。

「看到這些過激言論，我心裏面很委屈，隔天就錄了一個視頻發出來，希望大家能停止網暴。」李女士坦言，部份過激言論她進行了截圖保存。她了解到，不少博主同行捐款之後也遭遇類似道德綁架和網絡暴力，於是決定站出來抵制道德綁架與網絡謾罵。

談及2萬元捐款數額，李女士表示這是結合自身現狀慎重做出的選擇。近期，她家中長輩住院治療，醫療開支壓力不小。近一個月她的主賬號也僅更新了一條旅行相關影片，博主依靠廣告獲取收入，停更期間沒有薪資進賬，收入並不穩定。她認為，博主收入相較普通上班族確實偏高，但不能因此就被強行拉高捐款標準。2萬元是她綜合存款和日常開銷之後，儘自己所能拿出的心意。

被問及後續是否會追究部份網暴者責任，李女士表示不會。她稱，捐款是發自內心的善意，奉獻愛心本就不分錢多錢少。她發布呼籲影片的核心目的，是以親身經歷提醒大家，不要被道德綁架裹挾，希望大家理性看待捐款行為。