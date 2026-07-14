重慶漂流艇「追尾」疊羅漢　多人被壓艇下　景區：遊客送院無礙

重慶市巴南區一景區漂流項目發生「連環追尾」意外，多艘漂流艇在河道「追尾」堆疊，甚至有遊客被壓在艇下。景區表示，現場的護漂員（漂流救生員）及時協助遊客離開河道，經送院檢查，遊客們確認無礙。



《華商報大風新聞》報道，重慶市巴南區一景區的漂流項目出現漂流艇衝撞、傾覆的情況。網傳影片顯示，十餘艘充氣漂流艇在漂流水道「追尾」堆疊，多艘漂流艇傾覆，身穿寫有「石龍谷漂流」救生衣的遊客逐一離開河道，有遊客被壓在艇下，多名工作人員協助並攙扶遊客離開河道。

重慶市巴南區一景區多艘漂流艇「追尾」堆疊，有遊客被壓在艇下。（影片截圖）

重慶市巴南區一景區多艘漂流艇「追尾」堆疊，有遊客被壓在艇下。（影片截圖）

7月14日，涉事景區工作人員稱，事發於7月13日，一艘漂流艇卡在河道中，後面的漂流艇隨水流衝上去時發生「追尾」，阻塞河道，現場有護漂人員及時處理，短時間內已恢復河道暢通。

工作人員介紹，事件中無人受傷，部分受影響的遊客送院檢查後確認無礙。該漂流項目使用人造漂流河道，非自然河道，水流不急，水位較淺。