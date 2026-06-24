河南童用傘尖敲裂玻璃觀景台　景區疏散遊客兼封閉：正加急換玻璃

河南新鄉5A級景區「寶泉旅遊區」的玻璃觀景台，日前遭一名男童用雨傘尖頂刺破出現一道裂痕，工作人員發現後立刻疏散遊客並封閉觀景台。

景區負責人稱，觀景台由三層夾膠安全玻璃製成，目前觀景台整體承重和安全均無問題，損壞位置仍處於封閉狀態，景區已聯繫廠家製作玻璃，會盡快更換。



事發於6月20日。有遊客稱，當時在崖天下園區的玻璃棧道目睹幾個工作人員飛快跑上玻璃觀景台並疏散遊客，「第一念頭是快跑」，他後來從其他遊客口中得知，有男童將玻璃觀景台的玻璃砸壞。

玻璃觀景台出現裂痕，景區工作人員封閉損壞位置。（影片截圖）

工作人員疏散遊客並封閉觀景台。（影片截圖）

《縱覽新聞》報道，6月23日，寶泉旅遊區崖天下園區負責人表示，事發在祥雲觀景台的玻璃觀景台上，玻璃平台由三層夾膠的安全玻璃拼接而成，最頂層的平台由70塊玻璃組成。

他介紹，事發當日，一名男童用雨傘砸向腳下的玻璃，導致最頂層的玻璃出現裂紋。工作人員發現後立刻疏散遊客並封閉平台。為確保安全，損壞位置仍處於封閉狀態，景區已聯繫廠家製作同規格、同品牌、同標準的玻璃，做好後會盡快更換。

寶泉旅遊區玻璃觀景台。（微信公眾號@徽鄉行）

負責人稱，目前玻璃平台整體承重和安全均無問題，景區已增派工作人員勸導遊客，提醒不要用尖銳物品紮玻璃，也會增加更多提示牌。

寶泉旅遊區官網資料顯示，2024年12月27日，寶泉旅遊區被正式確定為國家5A級旅遊景區。旅遊區內的祥雲觀景台總面積1739平方米，玻璃棧道遊覽路線長度142米。