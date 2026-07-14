抖音KOL拍名創優品推廣片涉掀地板偷窺女性惹議　品牌致歉停合作

名創優品家紡產品推廣影片日前爆出爭議。在抖音擁有53萬粉絲的博主「阿磊日記」為突出記憶棉薄墊輕薄特性，設計「掀開地板縫隙窺視樓下女性臥室」的獵奇情節。影片上線後引發大量網友及消費者抵制，批評將偷拍、窺探女性私隱當作娛樂橋段博取流量。



影片設計偷窺情節博流量 遭女性消費者譴責

涉事影片由娛樂博主「阿磊日記」於7月上旬在抖音等平台發佈。影片為推廣名創優品記憶棉薄墊，刻意設計「掀開地板縫隙即可窺視樓下女性臥室」的劇情。該橋段將偷拍、窺探他人私隱的行為當作娛樂素材傳播，被指刻意消費女性私隱安全。

影片曝光後，大量網友觀看後產生不適。眾多女性消費者公開發聲譴責該內容漠視女性人身安全、美化偷窺行為，認為已觸碰社會公序良俗底線，紛紛要求品牌下架影片並追究責任。

博主「阿磊日記」已將抖音賬號設置為私密賬號，相關影片已經下架。（抖音截圖）

名創優品致歉：終止涉事博主全部合作、影片全網下架

7月13日，名創優品全資持股的名創優選科技（廣州）有限公司發佈官方致歉信。信中承認因品牌審核疏漏產出不良推廣內容，向消費者誠懇道歉，並公佈四項處置辦法：終止涉事博主全部合作、全網下架相關影片；升級內容審核標準；完善達人合作監管機制；對內部涉事崗位追責整頓。

公開資料顯示，名創優品創始於2013年，總部位於廣州琶洲，已實現美港雙重主要上市。名創優選科技（廣州）有限公司為名創優品全資持股。

官媒《北京日報》旗下自媒體賬號《長安街知事》指出，此次並非名創優品首次因爭議道歉。2022年7月，名創優品在外網將中國旗袍公仔錯誤翻譯為「日本藝伎」；同年8月，又為曾以「日本設計師品牌」自居而道歉。2024年4月，官方旗艦店發佈chiikawa產品展示影片時，因對IP角色使用不恰當稱謂致歉，並辭退相關責任人。