名創優品稱旗袍娃娃為「日本藝伎」　網民痛批「忘本」　公司道歉

以販賣生活用品為主的中國雜貨品牌暨連鎖雜貨店「名創優品」（MINISO），近日被曝在海外網站把穿旗袍的娃娃稱為日本藝伎（Geisha），結果引發輿論抨擊，有網民更批評名創優品「忘本」。周二（9日）晚間，名創優品發表致歉聲明。



網民爆料指，名創優品在國外網站把穿旗袍的娃娃稱為日本藝伎（Geisha），其後很多外國人都評論指正，稱這是中國旗袍，惟名創優品卻以一個笑臉回覆。

對此，名創優品發表致歉聲明，稱7月25日，名創優品西班牙Instagram賬號發布了一則「公主系列公仔盲盒」帖文，當中中國旗袍公仔被錯誤地翻譯為日本藝伎。在收到網民反饋後，名創優品總部第一時間要求西班牙代理商團隊刪除該貼文，並對當地社媒代理運營機構採取了處罰措施，立即終止了合作關係。

聲明稱，公司對於在海外社交媒體發布產品內容時出現的信息錯誤，以及這一工作失誤給廣大網友造成的情感傷害深表歉意，對此會深刻自省，絕不再犯；又指旗袍源自中國，是享譽世界的中國國粹，中國悠久的歷史和燦爛的文化舉世矚目，作為一家全球化發展的中國零售企業，名創優品有責任將中國文化傳遞給全球消費者。

最後，聲明承諾將進一步加強全球代理商體系的管理，特別是加強中國傳統文化的輸出，嚴格規避此類問題再次發生，「感謝大家對名創優品的關注與關愛，我們會時刻提醒自己做得更好，為廣大消費者帶來更好的體驗。在此，我們再次鄭重道歉。」

網民點睇：

是要抵制它的意思不？那我先報名吧

中國旗袍和日本藝妓服飾是有明顯區別的

名創優品不是中國牌子麼。這是在裝什麼外國人啊

看到還有人以為名創優品是日本品牌，我只能說名創優品的包裝方式真的是深入人心了

名創的那個人是不是看不懂西語呀，除了看不懂我實在想不出為啥一個中國人能這樣，氣死我了！



值得一提的是，今次已非名創優品首次捲入類似爭議。據了解，名創優品曾在巴拿馬地區的Instagram賬號上，公然標明自己是日本創立的品牌。另有自稱在名創優品打過工的網民則表示，名創優品店內不允許播放中文歌。

由於紅白相間的LOGO、日系風格的裝潢，名創優品很容易讓人聯想到UNIQLO、無印良品等日本雜貨品牌，加之初期宣傳中自冠「日本品牌」，故此名創優品的市場策略常受爭議，甚至被批評作「山寨」。