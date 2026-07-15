開業創5萬人排隊潮　深圳文和友撤場招牌已拆　商舖僅剩寥寥數間

一開業即引發排隊潮的深圳文和友，最近傳出已經撤場，標誌性的「深圳文和友」招牌亦已經拆除，商場內剩餘少量商戶，不少樓層已經空置。

7月14日，文和友CEO馮彬證實深圳文和友已經關閉，但未有回應撤場原因。深圳文和友所在的物業港島銀座歸屬於深圳茂業（集團）股份有限公司（下稱「茂業集團」）。茂業集團工作人員確認，深圳文和友已經在2025年1月撤場。



深圳文和友拆招牌。（小紅書）

《南方都市報》、《每日經濟新聞》報道，深圳文和友商場內十分冷清，一樓僅剩7間商戶，二樓和三樓均各剩1間商戶，一樓外圍則有約11間商戶正常營業。位於三樓的江西小炒的相關工作人員稱，他是6月接手該店，但經營一個月以來，門店生意並不太好。

位於一樓的「廣西表哥酸嘢」主要售賣水果撈，店員介紹，該店在2024年入駐深圳文和友，頭兩年每月營業額有2、3萬元（人民幣，下同），目前每月營業額約1萬元，但每月租金也要約1萬元，營業額已經很難覆蓋租金。

深圳文和友三樓僅剩「江西小炒」仍在營業。（每日經濟新聞）

「深圳文和友」的招牌7月11日被拆除。（每日經濟新聞）

今年5月，近年爆紅的長沙地道湘菜及瀏陽菜館「笨蘿蔔」（笨羅卜）深圳文和友店停業。前述店員稱，「笨蘿蔔」帶動門店生意，不少食客會順路逛逛文和友，但「笨蘿蔔」停業後，其門店營業額下降約一半，「這兩個月生意特別差，上個月扣除成本只賺了1000多元。（門店）快經營不下去了，準備走了」。

2021年4月2日，深圳文和友開業即巔峰，當時引入發源於長沙的網紅奶茶店茶顏悅色快閃店造勢，「黃牛」更將茶顏悅色的一杯奶茶炒到兩三百元。在茶顏悅色的助陣下，文和友首日排號數超5萬個。

惟開業不到半年，2021年9月，深圳文和友便完成第一次改造。此後數年，從海鮮到燒烤，從夜市到湘菜集合，深圳文和友經歷多次業態調整，每次調整都伴隨商戶「大換血」。直到2022年1月，深圳文和友有多家門店關閉，當時文和友稱是正在升級主題和場景，但這一輪改造後，商鋪品牌更換、空置的情況開始頻繁出現。

深圳文和友剛開業時，商場有超60家商戶入駐。2025年2月，深圳文和友正常營業的店舖僅剩22間，現場多間商舖空置，客流量最高只有「笨蘿蔔」及盛香亭轉轉熱鹵，其他門店的客流比較稀疏。

「盛香亭轉轉熱鹵」是深圳文和友內唯一一家上座率尚可的店舖。（每日經濟新聞）

2025年2月，「笨蘿蔔」相關負責人曾提到，「笨蘿蔔」入駐深圳文和友，是因為一方面深圳文和友做得不太好，想找到一些品牌引流；另一方面，「笨蘿蔔」也想到深圳試水。但今年6月，負責人確認「笨蘿蔔」（深圳文和友店）停業，並將在深圳羅湖換地方開店，關店是因為「一些不值得繼續的原因」。