功夫女足內地上映首日票房破2億　全片深圳取景掀起打卡潮

7月11日，周星馳自編自導的新作《功夫女足》在內地正式上映，上畫首日票房已破2億（人民幣，下同）。全片全程在深圳取景拍攝，這不僅是周星馳與深圳繼《美人魚》後的再度攜手，更成為深港影視資源「北上第一站」深化合作的代表作。



《功夫女足》電影宣傳海報。（微博＠電影功夫女足）

據貓眼專業版數據，《功夫女足》首日場次達22.6萬場，刷新中國影史暑期檔首日場次紀錄。《功夫女足》是周星馳繼《少林足球》後，時隔二十餘年再度回歸「功夫+體育勵志」題材的作品，講述女足隊員們征戰「至尊無敵杯」的故事。

《深視新聞》報道，不少觀眾都發現電影在深圳取景，「太好認了」「看完直接去打卡取景地」。深圳市民汪先生表示，周星馳過往的作品部部經典，新片自然不容錯過。談及影片全程在深圳取景拍攝，他憶起周星馳的《美人魚》也曾在深圳取景，認為深圳擁有許多值得被鏡頭記錄的美麗風光。

網民列出《功夫女足》深圳取景地。（深視新聞）

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《功夫女足》全程在深圳完成取景拍攝與製作，主要取景點涵蓋深圳市體育中心體育場、大鵬新區溪湧度假村海濱浴場等場景。影片拍攝期間由深圳影視產業服務中心提供全流程協拍保障，在選景協調、場地審批及綜合服務等方面形成系統支撐，充分體現了深圳高效專業的影視服務能力。

早於2016年，在深圳大鵬半島東山鹿嘴取景拍攝的《美人魚》，曾創下全球票房5.04億美元、中國觀影人次約1億的驚人成績，東山鹿嘴如今已成熱門旅遊景點。此番攜《功夫女足》回歸，既是「功夫+體育勵志」經典的延續，也是周星馳與深圳的再度攜手。

作為深圳打造「香港影視資源北上第一站」、深化深港影視產業合作的生動實踐，《功夫女足》不僅是市場期待之作，更是深港文化共融、產業協同的積極成果。

《功夫女足》內地上映第一日場次達22.6萬場。（深視新聞）

近年來，深圳始終堅持出成果和出人才相結合、抓作品和抓環境相貫通，改進文藝創作生產服務、引導、組織工作機制，形成助力文藝精品孵化、文藝人才成長的良好生態，推動深圳影視產業高質量發展，著力打造「熱帶雨林」文藝生態，推出了深圳原創舞劇《詠春》、深圳原創出品電影《給阿嬤的情書》、精品短劇集《奇跡》等一批叫好又叫座的文藝精品。

藍鴻春導演「潮汕三部曲」的第三部作品《給阿嬤的情書》豆瓣評分9.3高居年度榜首，截至目前在內地的票房已突破19億元。

《給阿嬤的情書》。（微博圖片）

（《驚蟄無聲》電影劇照）

今年春節檔，由國家安全部指導創作，深圳市委宣傳部支持拍攝，深圳廣播電影電視集團和深圳電影制片廠聯合出品的《驚蟄無聲》，全程在深圳取景，票房突破13.65億元。

在2026上海國際電影節期間，「深圳之約館」主題展陳與深圳影視創作與產業服務推介會同步舉辦，集中展示了《給阿嬤的情書》《奇跡》《驚蟄無聲》《我的山與海》《金關》等作品，涵蓋電影、電視劇、短劇集等多種形態，展現了深圳影視多元賽道齊頭並進、精品力作接連湧現的良好態勢。