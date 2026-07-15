瀋陽暴雨屋苑地庫突塌陷　兩幢樓居民緊急撤離憂地基受損｜有片

受颱風「巴威」影響，遼寧瀋陽日前遭遇強降雨，主城區嚴重水浸。7月14日，當地有屋苑的地庫突然塌陷，附近兩幢樓的業主需緊急撤離。

7月15日，有居民透露，地庫依然一片汪洋，面對即將到來的新一輪強降雨，現場抽水設備嚴重不足，開發商至今三緘其口，不少居民擔心房屋地基會受影響。



瀋陽有屋苑地庫塌陷。（小紅書）

《新京報》報道，7月14日，瀋陽市有屋苑的地庫突然塌陷，有業主稱，他們當日早上聽到巨響，往外看發現地庫塌陷，前後兩幢樓業主緊急撤離。

7月15日，連城社區居委會工作人員介紹，地庫塌陷原因暫未明確，職能部門正在檢測，事發後，8號及10號樓的居民已撤離，暫無傷亡報告，政府部門正研究損失賠償等方案。

瀋陽有屋苑地庫塌陷。（小紅書）

瀋陽有屋苑地庫塌陷。（小紅書）

瀋陽有屋苑地庫塌陷，地下停車場有大量積水。（小紅書）

報道未有公開屋苑的具體信息，但在社交平台上，不少網民透露地庫塌陷的屋苑為瀋陽市「美的時代城」。有網民稱，事發於7月14日上午8時許，一聲巨響傳來，樓體明顯晃動，美的時代城地面花園發生沉降，地下車庫塌陷。

7月15日中午12時，距離事發已經28小時，但業主仍未等到開發商的明確回應，相關信息公開也十分有限。地下車庫依然有大量積水，而新一輪降雨即將來臨，但現場抽水設備明顯不足，地庫積水難以及時排空，不少居民擔心房屋地基會因此受影響。另有網民稱，8號樓牆體的乾掛石材出現折角，極有可能變成危樓。