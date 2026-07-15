瀋陽暴雨｜燈塔漂20公里成｢最強不倒翁｣　撞高壓電線爆火花極驚險

受颱風「巴威」（ Bavi）殘餘環流與冷空氣相互影響，遼寧省瀋陽市近日遭遇「百年一遇」特大暴雨，不僅市區多處嚴重淹水，一座浮式航標燈塔更被洪水沖離原位，一路漂流約20公里，途中甚至擦撞高壓電線、火花四濺。



最強「不倒翁」燈塔漂流20公里

綜合內媒報導，這座航標燈塔原本設置於瀋陽鐵西區渾河河道，主要提供遊船航行指引。7月13日因河水暴漲，被急流沖離固定位置，隨著洪流一路往下游漂去。

百年一遇暴雨致瀋陽多地淹水。（圖／翻攝自新華社）

瀋陽燈塔成「不倒翁」 漂流途中擦撞高壓電線、火花四濺：

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網絡流傳影片顯示，燈塔漂流過程中不僅穿越橋梁、撞擊橋墩，更一度擦撞高壓電線，導致現場火花四射，甚至扯斷多條電線，場面相當驚險。另有民眾拍下燈塔幾乎傾倒、卻又自行立起的畫面，讓不少網友笑稱它是現實版「不倒翁」，甚至戲稱為「燈塔2號」。

事故發生後，瀋陽市公安、城管、水務及電力等多個單位立即展開應變。和平區城管局當晚派員到場戒備，電力部門同步切斷電源並進行搶修，所幸整宗事件未造成人員傷亡。

經過一夜搜尋，相關單位14日上午終於在下游河岸樹林發現這座「失蹤燈塔」，並於陽光100社區附近河段成功攔截固定，結束這場長達約20公里的驚險漂流。

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此次暴雨災情同樣十分嚴重。內地氣象部門指出，7月13日凌晨至上午8時，瀋陽市區平均降雨量達163.7毫米，于洪區最大降雨量更高達250.5毫米，部分地區累積雨量預估可達250至400毫米，已達「百年一遇」等級。

豪雨導致瀋陽市區多處道路積水，部分路段水深甚至淹至成人胸口，大量車輛泡水拋錨，交通幾近停擺；多條河流水位超越警戒線，遼寧全省已緊急撤離超過36萬人，其中瀋陽就有3萬多人撤離。當地目前仍維持防汛一級應急響應，並持續實施停工、停課等措施，全力防範後續災情。

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