瀋陽暴雨屋苑車庫牆塌驚現垃圾山　物業公司稱用空心磚砌牆惹議

受颱風「巴威」影響，遼寧瀋陽7月13日遭遇百年一遇級別的極端強降雨，主城區嚴重水浸，當地有屋苑地下停車場的牆壁在暴雨中坍塌，露出大量生活垃圾。業主質疑停車場的牆壁使用空心磚是否合規，以及牆後為何掩埋大量垃圾。目前，當地住建部門已到場勘查。



影片顯示，某處地下停車場內的牆壁坍塌，形成一個大窟窿，大量垃圾、磚塊散落一地，多名工作人員用掃把掃走積水。

《華商報大風新聞》報道，事發於遼寧瀋陽市鐵西區榮盛和悅名邸小區地下停車場。在場業主稱，牆體背後並非正常的土層或建築結構，而是大量堆積的生活垃圾。從缺口處可見膠袋、廢舊物品等各類廢棄物混雜，部分垃圾甚至隨雨水從坍塌處湧向車庫地面。

地下停車場內的牆壁坍塌，大量垃圾、磚塊散落一地。（影片截圖）

事發後，不少居民聞訊趕到停車場，有業主對於用空心磚砌牆甚至堆積大量垃圾表示憤怒和擔憂，更指若非暴雨導致牆壁坍塌，大家根本不知道地下停車場的牆體是空心磚砌成，埋在地下的垃圾更難發現。還有業主提出，該屋苑交付約5年，地下停車場就出現如此嚴重的質量問題，令人對整體工程質量產生懷疑。

公開資料顯示，榮盛和悅名邸小區由瀋陽榮盛錦繡天地房地產開發有限公司開發，於2021年竣工交付，共有50多幢樓。

地下停車場內的牆壁坍塌，大量垃圾、磚塊散落一地。（影片截圖）

不少業主擔心，在地下停車場的牆壁使用空心磚是否合規、牆後為何掩埋大量生活垃圾，以及一旦再遇強降雨，是否存在更大範圍坍塌風險等問題。

根據建築行業規範，地下停車場的牆體需具備一定的承重能力、抗滲性能和耐久性。空心磚雖在非承重隔牆中有所應用，但在可能承受壓力的地下空間使用，其安全性存疑。

另按照相關規定，建築垃圾和生活垃圾應有專門的消納場所和處置流程，不得隨意掩埋於地下。榮盛和悅名邸地下停車場的牆體背後出現大量生活垃圾，其來源、掩埋時間以及是否經過審批等細節均未明。

地下停車場內有積水，工作人員加緊清理。（影片截圖）

7月14日，屋苑物業管理公司工作人員稱，事發地原本是垃圾處理站，曾有規劃在此處興建公寓，後期因地產不景氣後，便將垃圾填埋平整。本次倒塌的地方原是垃圾處理站的出入口，用空心磚堵起，因大雨導致牆壁倒塌，垃圾也隨之暴露出來。

工作人員稱，暴雨時因擔心地下停車場水浸，不少車輛提前移出停車場，因此事發時無人受傷，也沒有車輛受損。目前，物業方與開發商正研究維修方案，初步是清除垃圾後，牆體使用混凝土結構重建。

業主稱，當地住建、街道辦等部門已介入調查，但對於牆體為何使用空心磚、垃圾掩埋是否合規、如何處罰等具體問題，目前尚無明確答覆。