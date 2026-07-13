浙江婆婆被推銷買山東樓無力供款遭索400萬　違約金額竟誤加一個0

7月12日，內地節目《1818 黃金眼》發布浙江寧波市民鄭先生母親遭遇異地旅遊買樓糾紛一事。



據鄭先生講述，其母親被相關銷售人員帶去山東選購海景樓，銷售人員全程勸導老人對家中子女隱瞞買樓事宜，要求老人不要告知家裏人，給家裏人「一個驚喜」。老人在推銷誘導下簽下買樓相關協議並辦理貸款，買下一個全款59萬元（人民幣，下同）的單位，後續因自身經濟能力不足，無力按期償還房貸，直至無力承擔才將買樓一事告知兒子。

老人在推銷誘導下簽下購房相關協議並辦理貸款，買下一個全款59萬元人民幣的單位。（截取自微博@1818黃金眼）

銷售人員還勸導老人對家中子女隱瞞買樓事宜：

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逾期還款後，老人收到開發商相關通知，被告知因還款逾期產生高額違約金，金額接近400萬元。內媒記者介入採訪核實，並現場對違約金相關款項數額重新核算，發現合同及違約金計算中存在數字標注問題，按合同標注的計算方式，單日違約金多標了一個「0」，乘了十倍，經記者提醒後鄭先生才反應過來。

記者發現合同的單日違約金多標了一個「0」。（截取自微博@1818黃金眼）

鄭先生表示，對方通過誘騙老人消費的方式賣出房子的行為不妥，中間的損失他可以不追究，目前他的訴求就是取消合同，收回錢款。

此前也有多宗老人被誘騙買樓的案例，在此也提醒各位中老年消費者異地置業需謹慎，簽約前務必和家人溝通，仔細核對合同款項、違約金計算標準等全部條款。

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