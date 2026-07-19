二次元痛屋成健康殺手　少女臥室擺滿周邊　住三日頭暈爲甲醛中毒

近年二次元文化盛行，不少動漫迷收集各種壓克力立牌、徽章（吧唧）、手辦模型等周邊商品，甚至打造專屬的「痛屋」（指用大量二次元周邊填滿房間）。然而，內地近期接連爆出多宗市民因家中囤積大量手辦及「谷子」（二次元周邊網絡名稱）而出現甲醛中毒症狀，甚至需要就醫，引發關注。



據內媒《都市快報》及《新民晚報》報道，一名暱稱「小邪」的二次元愛好者透露，在她大約十多平方公尺的臥室內，擺放了50多個「谷子」，大多數為壓克力材質的立牌及徽章，分別放在書桌上和網購的金屬櫃內。

由於平常生活起居都在臥室，小邪在擺放周邊僅三天時間後，身體便出現不舒服，並伴隨頭暈及睡眠質素變差的症狀。起初她並未聯想到是周邊產品的問題，但後來發現自己「待在客廳就沒事，一回房間就暈」。

在網上查閱資料後，她得知部份塑料、帶膠水及油墨成份的材質會散發甲醛，於是決定做實驗清空臥室內所有「谷子」，僅留下貼在牆上的貼紙。結果，她的頭暈症狀很快完全消失。不少動漫迷調侃：「我以為是幸福暈了，結果是甲醛中毒了。」

動漫迷在家中擺滿二次元周邊致甲醛中毒（都市快報）

動漫迷在家中擺滿二次元周邊致甲醛中毒（都市快報）

這場健康危機亦波及到手作愛好者圈層。據報道，一名剛畢業半年的年輕「毛娘」（假髮造型師）於上個月發布永久停單公告，表示自己因長期製作手工假髮，導致嚴重甲醛中毒，身體已扛不住。該網民透露，她為了做好防護，專門購買了價值400元人民幣的防毒面具，以及1000多元的空氣淨化器並全程開啟作業，但在長期接觸假髮處理藥劑後，身體仍出現嚴重中毒反應。

玩家實測「痛屋」甲醛超標 專家倡保持通風

由於「谷子」的甲醛問題引發擔憂，不少玩家開始著手檢測。二次元愛好者小胡的房間不到10平方公尺，裡面2米高的貨架、書桌甚至房門後，都擺滿掛滿了卡片、立牌、絨毛玩具和徽章。因母親看到有男童因手辦房間而流鼻血的影片，小胡特意關閉門窗，使用空氣甲醛速測劑進行測試。

結果顯示，小胡點臥室內的甲醛含量為0.1mg/m³，恰好位於國家規定的室內甲醛含量臨界點。小胡坦言該房間平時不太通風，所幸身體暫無異樣，以後會多開窗散發甲醛。

動漫迷臥室擺滿二次元周邊導致甲醛中毒。（都市快報）

不過，並非所有藏家都有類似症狀。家住上海的葉先生表示，女兒蓋了兩三年的「痛屋」經測量後指數尚可，女兒亦未出現頭暈，但此事件讓女兒學會去查看產品的成分；另一位收藏大量手辦的林女士也表示，多年來家裡保持通風，身體並無不適，感覺家具的異味還更重一些。

有專家提醒，壓克力、塑料、合成樹脂、油墨及黏著劑等材料在新品階段可能釋放微量甲醛或其他揮發性有機物。若大量收藏並長時間放置於密閉空間，確實會提高室內污染風險。專家建議收藏玩家應保持良好通風，避免將周邊商品過度集中堆放，必要時可透過專業檢測確認室內空氣品質，以兼顧收藏樂趣與健康安全。