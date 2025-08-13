內地老商場借二次元迎「第二春」　chiikawa萌系經濟引爆消費潮？

上海大悅城、華聯商廈、北京西單商場、王府井喜悅、杭州in88等多家內地老商場賣起了穀子、扭蛋和JK制服。如今，越來越多內地沒落的老商場，在二次元中探索出路。



北京王府井喜悅商場一層舉辦的聯名快閃活動，吸引二次元愛好者排隊光顧。（劉遠 攝）

數據顯示，2024年內地泛二次元用戶規模達5.03億，近乎佔了內地網民總數的一半。2024年內地穀子（編註：goods諧音）經濟市場規模達1689億元（人民幣，下同），較2023年增長40.63%，預計將在2029年突破3000億元。

垂直發力＋水平滲透：老商場變身

當前，不少商場着力發展「核心二次元」。作為內地最早探索二次元IP與線下商業結合的商場之一，上海靜安大悅城佈局二次元較早，憑藉舉辦大量IP聯名快閃活動，被年輕消費者譽為「超級IP首發地」。2024年，靜安大悅城落地56場國際頂流IP快閃，銷售額突破1.64億元，全年二次元品牌和IP快閃的總銷售金額近3.5億元，創歷史新高。

前身為華聯商廈的上海百聯ZX創趣場，於2023年轉型為內地首個佔地1.9萬平方米，共七層的二次元垂直商業體。商場聚焦二次元文化消費，引入動畫、模型玩具等業態，首店比例超70%。數據稱，這個曾困於同質化零售的老商場，在轉型18個月後便創下1500萬人次客流神話。轉型前，日均客流只有6000人次，轉型後，日均客流超過了2萬人次。

北京西單北大街，曾被「80後」稱為北京「潮流聖地」，隨着三里屯、朝陽公園、望京等商圈興起，逐漸沉寂的西單，尤其是華威商場，如今也憑藉二次元街區再次熱鬧起來。

華威商場一至四層匯聚了多家知名二次元店鋪，是北京二次元愛好者的「快樂老家」。商場一層有「三月獸」北京首店，三層有「萬代扭蛋」和「烏丸屋」的北京首店，涵蓋穀子、扭蛋、桌遊等多種業態。四層有「漫庫」「暴蒙」北京旗艦店、「桃楽屋」集合店等，消費者可挑選各類動漫IP的卡牌、貼紙、徽章等周邊產品。

除垂直發力外，也有不少商場正從水平滲透的角度進行次元爆破，將愛好者的單一消費行為轉化為覆蓋餐飲、娛樂、社交等多維度的消費行為。

由傳統百貨商場改造而來的上海新世界城，二次元業態占商場三層樓，總面積超2萬平方米。除官方周邊販售店及二次元頭部品牌外，商場引入了主題餐廳、密室遊戲、舞蹈運動生活館等多元業態，以打破「逛店-購物」的傳統動線，為消費者提供更多元的消費空間。

商場還切入泛二次元服飾市場，吸引「To Alice」「銀河與你」等六大「三坑」品牌（專注於漢服、Lolita洋裝、JK制服這三類服飾的品牌）入駐，配套洛麗塔妝造補給站、主題茶歇區，漸成上海「三坑文化新地標」。商場還將自身定位為上海零售商業體中最大面積的二次元策展場地。柯南30周年展、天官賜福全國首展均在此舉辦。2025年，更是舉辦3000平方米的奧特曼60周年主題展，展出上百件珍貴展品與互動裝置，成現象級打卡地。

北京王府井喜悅商場內的「次元峽谷」官方周邊販售店，來購買動漫周邊的消費者絡繹不絕。（劉遠 攝）

沉浸感＋獨特性：流量更持久

老牌商場的二次元改造浪潮中，沉浸感和獨特性是流量持續的關鍵。

位於北京著名商業街區王府井的喜悅商場，地下二層是當地知名的二次元街區。除琳琅滿目的IP、周邊外，各類社區活動營造出濃郁的「沉浸感」，不斷吸引着二次元愛好者頻繁光顧。

為深化「次元社交」場景，王府井喜悅全年策劃「XY次元練攤兒樂園」「國漫嘉年華」等主題活動，着力打造二次元文化社群聚集地。此前，chiikawa×miniso主題快閃店曾以限時39天的「萌系經濟」引爆消費熱潮，單日最高銷售額突破120萬元，累計銷售額超2610萬元，吸引超15萬人次到場打卡，帶動商場整體客流同比增長40%。

據工作人員介紹稱，王府井喜悅正試圖構建社交、分享、聚會為一體的二次元文化空間，以每周一次的頻率開展隨機舞蹈活動。

前身是武漢新世界百貨時尚廣場的武漢X118，特將15%的黃金區域放棄招租，貼心為二次元愛好者們打造了化妝間、休息區、萌歌宅舞舞台等專屬空間。此外，還每周舉辦3場動漫巡遊。這一氛圍濃厚的「二次元烏托邦」，每日都吸引着各種各樣裝扮精緻的Coser進進出出。

今年，位於廣州北京路的「動漫星城」更是全面升級，積極創新「二次元」玩法，全年持續開展「月月不斷檔、時時有驚喜」的二次元主題活動，如穀子節、隨機舞蹈挑戰賽、卡牌競技賽事等，場場人氣爆棚。據統計，2024年該商場全年平均出租率達99.7%，客流同比增長20%，銷售額正穩步提升。